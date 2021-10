Clubhouse na bogato

Powtarzaj, odtwarzaj, dziel się

Jedną z nowości są powtórki – pozwolą one użytkownikom nagrywać transmisję strumieniową na żywo, a następnie udostępniać do słuchania. Funkcja pojawi się w najbliższych tygodniach i, jak czytamy w firmowym blogu aplikacji, „pozwoli na tworzenie świetnych treści audio, bycie odkrywanym przez innych i powiększanie grona odbiorców, a wszystko to będzie banalnie proste".

Z kolei funkcja uniwersalnego wyszukiwania, dostępna już dla użytkowników iOS-a i Androida (zakładka Eksploruj), posłuży do odkrywania osób, klubów, sal na żywo i przyszłych wydarzeń.

Kolejna nowość to Klipy. Każdy z użytkowników platformy będzie mógł udostępniać 30-sekundowe klipy (w postaci odsyłacza) z publicznych pokoi, np. wtedy, gdy odkryje, że ktoś mówi coś szczególnie ciekawego (lub przeciwnie) i warto się tym podzielić. Gospodarze poszczególnych pokoi będą mogli zdecydować, czy chcą, aby słuchacze mogli tworzyć klipy w ich pokoju – jeśli tak, aktywna będzie ikonka nożyczek.

Ostatnią ze zmian jest uruchomienie obsługi dźwięku przestrzennego dla urządzeń z systemem Android (dotąd opcja ta działała tylko w systemie iOS).

fot. Clubhouse