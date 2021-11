Clubhouse wprowadza nową funkcję

Twórcy treści i moderatorzy korzystający z platformy Clubhouse otrzymali do dyspozycji nowe narzędzie. Jest to funkcja Replay, która służy do nagrywania dyskusji w pokojach w celu ich późniejszego odtworzenia. W rezultacie z materiałem zapoznają się także użytkownicy, którzy przegapili przekaz na żywo. Replay działa w aplikacji Clubhouse na systemy iOS i Android.

Kopie nagrań będzie można pobierać i udostępniać jako podcasty, klipy w serwisie YouTube, historie na Instagramie, filmy na TikToku lub w innej postaci.

the best of live but later!



Replays are here and they're so much more than just a recording. Creators can download audio, and when you listen on Clubhouse, you'll see all the dynamics of the stage, PTRs, *and* hop from speaker to speaker.



live now on iOS & Android pic.twitter.com/zDtenNy60c