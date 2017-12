Co Polacy wpisywali w Google w 2017 roku?

Po tegorocznych wyszukiwaniach jak na dłoni widać, czym żyła Polska w 2017 r. Patrząc na główną listę haseł najszybciej zyskujących na popularności widać zainteresowanie sportem: przyszłorocznym mundialem w Rosji czy skokami narciarskimi. Z kolei hasła z kategorii „przepisy" i rozpoczynające się od „jak" podpowiadają, że dzięki sprzyjającej pogodzie prawdziwą polską dyscypliną narodową stało się... grzybobranie.

Dużą popularnością cieszyły się krajowe seriale, spośród których największą furorę zrobiło „Ucho Prezesa": nie tylko otwiera ono listę „Polskie seriale", ale zajęło też trzecie miejsce na ogólnej liście wyszukiwań najszybciej zyskujących na popularności. Wyniki wyszukiwania odzwierciedlają też zainteresowanie teleturniejem „Milionerzy" - masowo sięgano po smartfony, by znaleźć właściwe odpowiedzi na padające w nim pytania, co szczególnie dobrze widać po hasłach zaczynających się od „Co to jest" i „Dlaczego". Najwięcej praktycznych zapytań dotyczących codziennego życia znalazło się natomiast w kategoriach „Gdzie" i „Ile kosztuje".

Najszybciej zyskujące na popularności:

1. Magdalena Żuk

2. Zbigniew Wodecki

3. Ucho Prezesa

4. Losowanie Mistrzostw Świata 2018

5. Miss Polski 2017

6. Miss Supranational 2017

7. Eurowizja 2017

8. Skoki narciarskie 2017

9. San Escobar

10. Ciemniejsza strona Greya

Polskie seriale:

1. Ucho Prezesa

2. Diagnoza

3. Belle Epoque

4. W rytmie serca

5. Wataha

6. Belfer 2

7. Wojenne dziewczyny

8. Druga szansa

9. Niania w wielkim mieście

10. Dziewczyny ze Lwowa

Przepisy:

1. Kopytka

2. Polewa czekoladowa

3. Grzyby marynowane

4. Grzyby w occie

5. Kania

6. Jajka faszerowane

7. Mazurek

8. Bigos staropolski

9. Botwina zupa

10. Strogonow

Jak...?

1. Jak suszyć grzyby?

2. Jak sprawdzić czy numer jest zarejestrowany?

3. Jak mrozić grzyby?

4. Jak zrobić kwiatka na FB?

5. Jak marynować grzyby?

6. Jak wypełnić wniosek o 500 plus?

7. Jak nazywa się doba marsjańska?

8. Jak sprawdzić punkty karne?

9. Jak przyrządzić kanie?

10. Jak długo gotować grzyby?



Gdzie...?

1. Gdzie jest burza?

2. Gdzie sprawdzić wyniki matur?

3. Gdzie boli trzustka?

4. Gdzie kupić fidget spinner?

5. Gdzie na grzyby?

6. Gdzie zarejestrować numer?

7. Gdzie pada deszcz?

8. Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego?

9. Gdzie kupić Dermacol?

10. Gdzie pierwszy przeszczep serca na świecie?

Dlaczego...?

1. Dlaczego nie ma Na dobre i na złe?

2. Dlaczego masło drożeje?

3. Dlaczego kompost jest zaliczany do nawozów naturalnych?

4. Dlaczego Zabłocki na mydle?

5. Dlaczego pustynia Atakama uznawana jest za najbardziej suchą na Ziemi?

6. Dlaczego Tomek odchodzi z M jak Miłość?

7. Dlaczego tundra jest obszarem bezleśnym?

8. Dlaczego artyści rezygnują z Opola?

9. Dlaczego warto czytać książki?

10. Dlaczego Katalonia chce niepodległości?

Co to jest...?

1. Co to jest spinner?

2. Co to jest mechanizm z Antykithiry?

3. Co to jest pangolin?

4. Co to jest lulo?

5. Co to jest sylaba?

6. Co to jest gołoledź?

7. Co to jest wypok?

8. Co to jest osutka?

9. Co to jest Sarahah?

10. Co to jest nfc?

Ile kosztuje...?

1. Ile kosztuje przegląd samochodu?

2. Ile kosztuje paszport?

3. Ile kosztuje przerejestrowanie auta?

4. Ile kosztuje m3 gazu?

5. Ile kosztuje 1 kwh?

6. Ile kosztuje korona czeska?

7. Ile kosztuje nerka?

8. Ile kosztuje aparat ortodontyczny?

9. Ile kosztuje znaczek na list?

10. Ile kosztuje iPhone 8?

