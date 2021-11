Co nowego po aktualizacji MS Office?

Filmy i nagrania

Pakiet Office wzbogaci się o funkcję pozwalającą tworzyć filmy. Będzie temu służyć nowy nabytek koncernu z Redmond, czyli serwis Clipchamp. Według Microsoftu do przygotowania materiałów wideo nie są potrzebne duże umiejętności, a dzieła i tak będą „wyglądać profesjonalnie". Clipchamp ma służyć zarówno do kreowania klipów dla potrzeb dokumentów Offica'a, jak i do edycji własnych dzieł.

„Podrasowany" zostanie także program do tworzenia prezentacji – PowerPoint. Aplikacja pozwoli nagrywać i odtwarzania dźwięk. Będzie można przechwytywać własne komentarze do prezentacji, a następnie odtwarzać je, gdy zajdzie taka konieczność. Nagrywanie dźwięku będzie można wielokrotnie powtarzać. Ta funkcja PowerPointa pojawi się nie wcześniej niż na początku 2022 roku.

Ciekawej funkcji doczeka się pakiet Microsoft 365. Będzie to dodatek Context IQ, czyli bazujące na sztucznej inteligencji narzędzie, które podpowie, jakie czynności należy wykonać w przypadku użycia modułu Redaktor (Editor). Przykładowo, po oznaczeniu w dokumencie pewnego użytkownika (za pomoca symbolu @), zaproponuje dodanie innych osób na podstawie listy kontaktów lub wskaże terminy spotkań dogodne dla wszystkich.

Firma Microsoft przygotowała też coś dla deweloperów aplikacji webowych. W programie Excel pojawi się struktura JavaScript, której będzie można użyć z arkuszem kalkulacyjnym. JS posłuży tu do tworzenia niestandardowych typów danych i funkcji. Takie udogodnienie w wersji testowej pojawi się w Excelu już pod koniec listopada.

fot. Pixabay