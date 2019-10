Co oferuje Chrome 78

Elementem, który rzuca się w oczy po uruchomieniu nowego browsera, jest mały panel informacyjny, wyświetlany po najechaniu wskaźnikiem myszy na zakładkę otwartej karty. Udogodnienie takie, zwane Tab Hover, zostało dodane, aby pomóc użytkownikom poruszać się między dużą liczbą otwartych kart. Można go wyłączyć (lub zmienić styl pokazywanej etykiety), modyfikując flagę tab-hover-cards.

Do dyspozycji użytkowników oddano też zmienione menu konfigurowania wyglądu nowej karty (wywoływane po naciśnięciu przycisku Dostosuj w prawym dolnym rogu). Jest to funkcja eksperymentalna, która nie została włączona domyślnie. Aby ją uruchomić, należy aktywować dwe flagi: ntp-customization-menu-v2 oraz chrome-colors. Po wykonaniu tej czynności można samodzielnie zdefiniować styl kolorów na nowej karcie, wyświetlaną na niej tapetę oraz zarządzać pokazywanymi skrótami (da się je całkowicie usunąć, pokazywać ikony ostatnio odwiedzanych witryn albo miniatury wybranych serwisów WWW).

Obecna wersja Chrome'a jest w stanie wymusić włączenie trybu ciemnego na każdej oglądanej witrynie, niezależnie od tego, czy wyświetlana strona obsługuje ciemny motyw, czy też nie. Funkcja o nazwie Forced Dark Mode nie jest włączona standardowo; aby ją aktywować, trzeba zmienić flagę enable-force-dark. Do wyboru mamy w tym przypadku kilka ustawień – wymuszanie trybu ciemnego nie ingeruje bowiem w kod strony WWW, lecz polega na inwersji różnych schematów barw.

Chrome 78 jest pierwszym wydaniem przeglądarki Google'a, do którego wbudowano narzędzie informujące użytkownika o tym, czy któreś z zapisanych przezeń haseł nie zostało ujawnione na skutek wycieku danych. Dotychczas można było to sprawdzić korzystając z dodatku do browsera. Obecnie mechanizm kontrolowania poufności hasła da się włączyć zmieniając wartość flagi password-leak-detection na Enabled. W menu Ustawienia | Autouzupełnianie | Hasła pojawi się wówczas opcja Sprawdź bezpieczeństwo haseł.

W aktualnej wersji przeglądarki firma Google testuje ponadto działanie protokołu DoH (DNS-over-HTTPS). Szyfruje on zapytania do resolwerów DNS. Należy zaznaczyć, że implementacja DoH w przeglądarce Chrome różni się od tego samego mechanizmu zastosowanego w Firefoksie. Przeglądarka Mozilli domyślnie kieruje ruch DoH do zaufanego serwera nazw firmy Cloudflare, Chrome nie modyfikuje z kolei ustawień DNS. Jeśli wskazany przez użytkownika resolwer obsługuje protokół DoH, Chrome będzie korzystać z szyfrowanego protokołu; jeśli nie – przeglądarka wyśle zwykłe, nieszyfrowane zapytanie DNS.

