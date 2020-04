Co wspólnego ze „Star Trekiem" ma Bill Gates?

Altair 8800 z roku 1975 był pierwszym komputerem osobistym sprzedawanym na masową skalę – w sumie ok. 10 000 egzemplarzy, z czego spora część w formie zestawu do samodzielnego montażu. Ówczesna cena maszyny wynosiła 439 dolarów, a złożony komputer wyceniono na 670 dolarów (obecnie byłoby to niemal 4000 dolarów).



Jego nazwę zaczerpnięto z jednego z odcinków serialu Star Trek – „Altair" to nazwa planety, na którą wybierała się załoga USS Enterprise. Choć po prawdzie „Altair" jest nazwą najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji Orła (i jednej z jaśniejszych gwiazd na letnim niebie).

Wersję języka BASIC na Altaira 8800 napisali w 30 dni dwaj młodzi programiści, którzy po tym komercyjnym sukcesie założyli własną firmę. Jej pierwotna nazwa to Micro-Soft. Byli to Bill Gates i Paul Allen.

