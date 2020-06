Comcast współpracuje z Mozillą

Amerykański dostawca kablowych łączy do internetu wdroży mechanizm DoH.

Przedstawiciele Fundacji Mozilla poinformowali, że firma Comcast jest pierwszym dostawcą usług internetowych (ISP), który dołączył do programu Trusted Recursive Resolver (TRR) i zapewni użytkownikom przeglądarki Firefox możliwość korzystania z zaszyfrowanych zapytań DNS.

Bez podglądania

Od lutego br. amerykańscy użytkownicy Firefoksa mają domyślnie włączony mechanizm DoH (DNS over HTTPS). Służy on do szyfrowania komunikacji między przeglądarką WWW a resolwerem DNS i zapewnia internautom poczucie prywatności – dostawca łączy nie jest w stanie sprawdzić, jakie strony WWW odwiedzają jego klienci.

Pierwszym współpracującym z Mozillą operatorem resolwerów DNS obsługujących mechanizm szyfrowania zapytań była firma Cloudflare. W grudniu ubiegłego roku dołączyło do niej przedsiębiorstwo NextDNS.

Mozilla wymaga od dostawców usług DoH spełnienia takich wymagań jak ograniczenie ilości danych zbieranych z resolwera DNS i zminimalizowanie czasu ich przechowywania, a także przedstawienia jasnych informacji na temat tego, jakie dane są gromadzone. Operatorowi nie wolno ponadto cenzurować, filtrować ani blokować ruchu DNS (z wyjątkiem sytuacji, w których zażądają tego organy ścigania).

Comcast zapewnia że nie będzie przechowywać, sprzedawać ani przekazywać na zewnątrz żadnych danych osobowych, adresów IP lub innych identyfikatorów użytkowników bądź wzorców zapytań wysyłanych do resolwera DNS (z wyłączeniem przypadków, w których wymaga tego prawo).

Nie handluj danymi

Mozilla od dłuższego już czasu żąda, aby zbadać zasady, według których providerzy internetowi gromadzą dane użytkowników i je wykorzystują. Dostawcy usług sieciowych sprzedają bowiem reklamodawcom i domom mediowym informacje na temat aktywności swoich klientów. Obawiając się utraty tego źródła przychodów, prowadzą akcję lobbingową przeciwko wdrażaniu mechanizmu DoH. Jej ofiarą padł m.in. koncern Google, który pod naciskiem operatorów łączy został wezwany przez Kongres Stanów Zjednoczonych do złożenia wyjaśnień w sprawie planowanego włączenia szyfrowania ruchu DNS w przeglądarce Chrome.

Comcast rozpoczął testowanie usług DoH w październiku 2019 r. Firma nie podała jeszcze, kiedy zostaną one oficjalnie włączone w jej sieci.

fot. Pete Linforth – Pixabay