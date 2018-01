Control XStream - bezprzewodowe głośniki JBL

JBL Control XStream to bezprzewodowa para głośników z wbudowaną technologią Chromecast, funkcją Spotify Connect i Bluetooth. Dzięki technologii Chromecast można natychmiast przesyłać muzykę ze swojej ulubionej aplikacji muzycznej, radia lub podcastu, za pośrednictwem usług takich jak Google Play Music, Spotify, Tidal czy Deezer. Odbywać się to może za pomocą urządzenia typu smart lub polecenia głosowego w czasie współpracy z Asystentem Google. Aby podkręcić imprezę, głośniki z wbudowanym Chromecast można pogrupować i słuchać tego samego utworu w każdym pomieszczeniu. Ponadto korzystając ze Spotify Connect można płynnie sterować muzyką naciskając przycisk „PLAY" na głośniku, aby natychmiast odtworzyć ulubioną playlistę. Wbudowany Chromecast to możliwość strumieniowego przesyłania muzyki bez przerw. Natomiast Spotify Connect pozwala natychmiast odtwarzać swoją playlistę dzięki obsługiwanej funkcji ONE TOUCH.

Głośniki mogą także odtwarzać muzykę bezprzewodowo przez Bluetooth lub przewodowo za pomocą wejścia AUX. Dodatkowo obsługują też najnowszą technologię domowej sieci bezprzewodowej 802.11ac oraz dwupasmowe Wi-Fi (2,4 GHz oraz 5 GHz), dzięki czemu nawiązują szybsze, bardziej niezawodne i stabilniejsze połączenie bezprzewodowe.

Dzięki aplikacji Google Home w prosty sposób skonfigurować można odtwarzanie w wielu pomieszczeniach. Przewodnik krok po kroku pozwala szybko rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Wysokiej jakości dźwięk 24-bitowy / 96 kHz obsługiwany w chmurze. Chromecast przesyła dźwięk strumieniowo bezpośrednio z chmury w najwyższej dostępnej jakości. Daje to możliwość odtwarzania krystalicznie czystego dźwięku, zgodnego z zamierzeniami twórców.

Sugerowana cena detaliczna: 2399 zł.