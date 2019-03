Cooler Master - klawiatura gamingowa z systemem Aimpad

Klawiatura Cooler Master MasterKeys MK850 wchodzi na rynek. Oczekiwania co do nowego modelu są wysokie, bowiem producent wyposażył go w system Aimpad. Sposób działania tej technologii jest dość ciekawy. Zbiera on, mierzone optycznie, dzięki diodom LED, stopnie wciśnięcia przycisku klawiatury, a na podstawie tego uzyskuje sygnał analogowy. Ten przekazywany jest grze w identyczny sposób jak w gamepadzie do Xboxa. Dzięki temu sygnał jest bardziej złożony, dostrzegający subtelne różnice w nacisku na konkretne klawisze, a tym samym pozwalający, zdaniem producenta, na większą precyzję sterownia.

MasterKeys MK850 to także zaawansowane przełączniki mechaniczne marki Cherry MX. W połączeniu ze wspomnianą wyżej technologią Aimpad, możemy oczekiwać naprawdę ciekawych efektów. "MK850 to pierwsza na świecie klawiatura mechaniczna, która używa przełączników Cherry MX i potrafi wykryć dokładnie jak głęboko dociskany jest klawisz" powiedział Lance Madsen, główny inżynier w Aimpad "dostarcza to niezrównanej możliwości kontroli, nawet w wymagających grach".

Wykrywanie nacisku jest wykonywanie na całej, wynoszącej do 4 mm drodze klawisza, przez co brak ryzyka, że precyzja sterowania spada np. przy pełnym przyciśnięciu klawisza. Jednak Cooler Master MK850 to nie tylko system Aimpad i przełączniki Cherry MX. Producent zadbał o komfort użytkownika dokładając do MK850 podkładkę pod nadgarstki, którą możemy także odłączyć. Rozłączany jest także kabel USB typu C, a klawiatura współpracuje z oprogramowaniem producenta, pozwalającym z zmianę ustawień, także związanych z podświetleniem RGB.

Produkt wyceniono na 999 zł.