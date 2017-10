Cooler Master - nowe chłodzenia dla graczy

Siłą MA610P RGB ma być zastosowanie technologii Continuous Direct Contact 2.0, zwiększającej powierzchnię miedzianej podstawy o 45%. W połączeniu z 6 przewodami cieplnymi urządzenie Cooler Mastera ma skutecznie odprowadzać ciepło z procesora.

Cichy zabójca ciepła

W MA610P wbudowany został podwójny wentylator MasterFan MF120R RGB, który prócz zwiększenia efektywności chłodzenia - przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu - ma także przyciągać wzrok atrakcyjnym wyglądem - stąd wsparcie dla podświetlenia RGB. Design chłodzenia uatrakcyjnia także górny panel z podświetlanym logo i dodatkowymi LED-owymi paskami.

Technologia na straży wyników

MA410P RGB również korzysta z CDC 2.0, z tym że ilość przewodów cieplnych została tu zredukowana do 4. Do tego dochodzą opatentowane technologie X-vents i Ai-Guide, przekierowujące powietrze w najgorętsze punkty CPU. W układzie chłodzącym zwiększono również przestrzeń między elementami ożebrowania radiatora. Ma to za zadanie przyspieszyć przepływ powietrza i w rezultacie zwiększyć efektywność chłodzenia.

Wygląd też się liczy

Podobnie jak MA610P, drugi model od Cooler Mastera także posiada wentylator z podświetleniem i jest kompatybilne z najnowszymi płytami głównymi oferującymi wsparcie dla RGB. Oba chłodzenia wyposażono w też specjalny kontroler do sterowania efektami świetlnymi.

Chłodzenie MA610P RGB kosztuje około 295 zł, a MA410P RGB około 168 zł.