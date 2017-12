Cooler Master - podkładka z podświetleniem RGB

Producent przekonuje, że przy projektowaniu swojego produktu postawił na wydajność. Dlatego powierzchnia podkładki ma mieć niski współczynnik tarcia, co z kolei przekłada się na zwiększenie precyzji czujników myszek optycznych, jak i laserowych.

Wytrzyma naprawdę wiele

W przeciwieństwie do wielu podkładek materiałowych, twardy mouse pad od Cooler Mastera ma być znacznie trwalszy. To samo tyczy się też kabla, którym podpinamy urządzenie do komputera - przewód umieszczono w solidnym, odpornym na tarcia oplocie.

Na spodniej powierzchni produktu umieszczono pięć gumowych podkładek. Ich zadaniem jest znaczne zwiększenie przyczepności mouse pada. Zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń powoduje, że przy gwałtownych ruchach myszki podkładka nie będzie się ślizgać po biurku.

Wygląd też się liczy

Zdaniem CM podkładka powinna być nie tylko trwała i funkcjonalna, ale przy tym dobrze się prezentować. Za efektowny wygląd sprzętu odpowiada głównie podświetlenie RGB - użytkownik może w każdej chwili włączyć jedną z dziewięciu dostępnych animacji i efektów świetlnych.

Podkładka RGB Hard Gaming Mouse Pad ma kosztować około 125 zł.