Cooler Master - zasilacz za blisko 1000$

MIJ to oczywiście skrót od Made in Japan. Cooler Master chwali się, że jego pracownicy spędzili ponad 165 000 godzin, by wraz z 40 inżynierami z Murata Manufacturing - znanej firmy dostarczającej rozwiązań z zakresu elektroniki - oddać w ręce użytkowników zasilacz, który starczy im na lata.

Na specjalne zamówienie

Jak przekonuje producent, większość części współczesnych zasilaczy produkowanych jest w Chinach czy na Tajwanie. W przypadku MasterWatt Maker 1200 MIJ 80% podzespołów powstało w Japonii, z czego ponad 20 elementów zostało zaprojektowanych przez Muratę - wszystko przez to, że potrzeby Cooler Mastera znacznie wykraczały poza dostępne na rynku rozwiązania.

Pod okiem fachowców

Producent twierdzi, że jego zasilacz nie tylko powstał przy wykorzystaniu najlepszych jakościowo podzespołów, ale także pod okiem wybitnych specjalistów. Jednym z ważniejszych celów było obniżenie temperatury wytwarzanej przez PSU. Design niektórych części zasilacza wzorowano na dwóch, a nie tylko jednym komponencie, a wiele z nich działa w temperaturze nawet do 150oC.

Dla miłośników ciszy

Co więcej, układ obwodu drukowanego i obwody konwersji napięcia znacznie różnią się od tych, jakie można spotkać w innych zasilaczach. Rozwiązania te wprowadzono po to, by działając w trybie z wyłączonym wentylatorem, MasterWatt Maker 1200 MIJ mógł nadal pracować na poziomie 50% swojej mocy.

Test zdany celująco

Na sam koniec MasterWatt Maker 1200 MIJ przeszedł restrykcyjne testy Muraty - wyniki miały być zdecydowanie lepsze niż te, które są wymagane do otrzymania najwyższego certyfikatu 80 Plus Titanum.

Zasilacz MasterWatt Maker 1200 MIJ kosztuje około 4560 zł.