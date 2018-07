Cooler Master CM310 - nowa mysz dla graczy

Dla wszystkich graczy

Wiele myszy gamingowych to konstrukcje profilowane. A ponieważ prawa rynku są nieubłagane, to urządzenia dopasowane są zazwyczaj do prawej dłoni. Gracze leworęczni mają więc ograniczony wybór. Cooler Master CM310 to mysz symetryczna, którą z powodzeniem wykorzystać mogą zarówno prawo-, jak i leworęczni użytkownicy. Jak zapewnia producent mysz jest przy tym bardzo dobrze wyważona. Jej masa to 100 gramów, jest więc konstrukcją lekką, nieutrudniającą tym samym gry.

Podświetlenie w milionach barw

Jednym z najbardziej charakterystycznych dla sprzętu gamingowego zabiegów stylistycznych jest wielobarwne podświetlenie LED RGB. W przypadku Cooler Master CM310 użytkownik ma do dyspozycji pięć trybów podświetlenia realizowanych właśnie przez LED-owe paski RGB.

Sensor

Podstawą działania każdej myszy jest zastosowany w niej czujnik. Szczególnie istotny jest w myszach gamingowych, gdzie precyzja ma niebagatelne znaczenie. Cooler Master CM310 może pochwalić się sensorem o rozdzielczości 10 000 DPI, co plasuje ją w gronie zaawansowanych konstrukcji dla graczy.

Za mysz Cooler Master CM310 przyjdzie nam zapłacić ok. 140 zł.