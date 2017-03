Cooler Master prezentuje nowe klawiatury mechaniczne

MasterKeys Pro S White i Pro M RGB to klawiatury mechaniczne na popularnych przełącznikach Cherry MX, różniące się podświetleniem i wymiarami. Pro S pozbawiona jest bloku numerycznego, natomiast Pro M posiada pełny układ klawiszy, nieco tylko ściśnięty w stosunku do pełnowymiarowych klawiatur.

Doskonała pamięć

Oba produkty Cooler Mastera pozwalają na zmianę trybu podświetlenia, jego intensywności czy szybkości wyświetlania, a także - co powinno ucieszyć graczy - zapisania własnych makr. Co więcej wewnętrzna pamięć i system On-the-fly umożliwiają dokonywanie wszystkich tych czynności z poziomu samej klawiatury, bez konieczności sięgania po dodatkowe oprogramowanie.

Gdy trzeba trochę popracować

Producent przekonuje też, że jego klawiatury służą nie tylko do gier, ale i do pracy. Wszystko dzięki temu, iż w każdej chwili użytkownik może przy pomocy dwóch klawiszy wyłączyć makra czy podświetlenie, które mogą go rozpraszać w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Wciskaj śmiało!

Cechą charakterystyczną wszystkich klawiatur z serii MasterKeys jest połączenie technologii N-key i 6-key rollover. Oznacza to, iż niezależnie od tego, ile klawiszy wciśnie użytkownik, każdy przycisk i tak zostanie odczytany przez klawiaturę.

Klawiatura MasterKeys Pro S White kosztuje 460 zł, a MasterKeys Pro M RGB około 682 zł.