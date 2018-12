Cooler Master wprowadza efektowne chłodzenie wodne

Chłodzenie wodne Cooler Master Masterliquid ML360R RGB to zestaw składający się z dużego radiatora o długości 394 mm oraz pompy, stanowiącej jednocześnie punkt odbierania ciepła z powierzchni procesora. Oba te elementy połączone są solidnymi i szczelnymi rurkami gumowymi ubranymi we wzmacniający je oplot.

Odporna na korozję

Budowa pompy to sprawa kluczowa dla wydajności układu chłodzenia. Cooler Master nie szczędził środków na zbudowanie tego elementu w Masterliquid ML360R RGB. Do budowy pompy wykorzystano tworzywo sztuczne PPS oraz włókno szklane. Tym samym urządzenie jest całkowicie odporne na korozję. Podstawę pompy stanowi miedziany blok, stykający się bezpośrednio z powierzchnią rozpraszacza ciepła na CPU. Przekazuje on ciepło przez specjalną membranę wprost do cieczy chłodzącej. Ta, wprawiona w ruch za pomocą trójfazowego silnika elektrycznego, jest wtłaczana w rurkę, skąd trafia do radiatora.

Solidny radiator

Radiator w Masterliquid ML360R RGB jest odpowiednio duży, by szybko i skutecznie oddawać ciepło niesione przez nagrzaną ciecz. Zapewnia to nie tylko silnie perforowana bryła radiatora, ale też trzy duże wentylatory o średnicy 120 mm każdy. Wywiewają one ciepłe powietrze poza obudowę komputera. Warto zwrócić uwagę na rozmiary radiatora. NIe w każdej obudowie znajdzie się miejsce na tak duży element zestawu chłodzenia.

Efektowne podświetlenie

Producent zadbał nie tylko o to, by Masterliquid ML360R RGB skutecznie chłodził, ale też by dobrze wyglądał. Zestaw chłodzenia wodnego Cooler Master jest bogato wyposażony w diody LED RGB. Co więcej, system iluminacji jest w pełni zgodny ze stosowanym przez największych producentów płyt głównych oprogramowaniem do sterowania podświetleniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z oprogramowania autorstwa Cooler Master. Podświetlane są wszystkie trzy wentylatory oraz pompa.

Chłodzenie wodne Cooler Master Masterliquid ML360R RGB na polskim rynku kosztować będzie 699 zł.