Cooler Master wprowadza nowe słuchawki dokanałowe

Cooler Master MH710 i MH703 są do siebie bardzo podobne. Korzystają z tego samego, 10-milimetrowego przetwornika. To, jak na słuchawki dokanałowe, duży głośnik. Dzięki temu dźwięk jaki odbieramy powinien być nieco pełniejszy. Producent załączył także wymienne, silikonowe nakładki, pozwalające dopasować słuchawki do kształtu ucha użytkownika. Obydwa modele mogą pochwalić się aluminiową obudową oraz kablem w oplocie tekstylnym. Ponadto nowe słuchawki wyposażono w mikrofon wielokierunkowy.

To co różni dwa nowe modele Cooler Mastera, to nieco odmienna stylistyka oraz zastosowana w MH710 technologia FFX 2.0. Pozwala ona na przełączanie się między trybami działania - muzycznym i poświęcony grom. Technologia zmienia więc charakterystykę brzmienia.

Produkty wyceniono na kwotę 279 zł za model MH710 oraz 186 zł za MH703.