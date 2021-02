Coraz bliżej 200 milionów

Twitter opublikował dane na temat użytkowników i przychodów w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Okazuje się, że z serwisu korzystało codziennie 192 milionów osób – odpowiada to niemal liczbie ludności Nigerii. Aż 37 milionów użytkowników pochodziło z samych tylko Stanów Zjednoczonych.

W ciągu roku liczba użytkowników zwiększyła się o 27% (ze 152 milionów w czwartym kwartale roku 2019).

