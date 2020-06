Coraz więcej internautów płaci za wiadomości

Więcej subskrybentów, ograniczone zaufanie

Według raportu przygotowanego przez Instytut Reutera coraz więcej użytkowników internetu decyduje się płacić za wiadomości dostępne online. Cenią oni przy tym rzetelność informacji, co jest dobrym prognostykiem dla porządnego dziennikarstwa.

Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą YouGov. Badanie objęło 80 000 osób z 40 krajów (w każdym 2000 respondentów). Dotyczyło ono m.in. odbioru wiadomości, głównie w telewizji i mediach cyfrowych. Wiele danych zebrano jeszcze przed wybuchem epidemii, dlatego na początku kwietnia kluczowe części ankiety powtórzone zostały w 6 krajach: Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Hiszpanii, Korea Płd. i Argentynie. To pozwoliło przeanalizować również wpływ koronawirusa na konsumpcję wiadomości i perspektywy wydawców.

Wiadomości w cenie

W czasach epidemii zanotowano zwiększone zainteresowanie tradycyjnymi źródłami informacji, zwłaszcza telewizją (wzrost widowni średnio o 5%), jednak zauważalnie podniosły się też statystyki niektórych źródeł internetowych.

Wydawcy mediów drukowanych musieli w tym czasie zmierzyć się z obniżeniem dochodów z reklam w związku z wycofywaniem kampanii przed reklamodawców, zmuszonych do szukania oszczędności. Rozwiązaniem tej sytuacji może być rozwijanie subskrypcji treści cyfrowych oraz innych modeli płatności dla czytelników. Tym bardziej że zwiększył się popyt na rzetelne dziennikarstwo i sprawdzone informacje.

Rośnie liczba subskrypcji

Jak podaje raport, na płatną subskrypcję internetowego serwisu informacyjnego zdecydowało się ok. 20% ankietowanych Amerykanów (wzrost o 4% w stosunku do poprzedniego roku), 42% Norwegów (wzrost o 8%) oraz 13% Holendrów (wzrost o 3%). We Francji i Niemczech 10% badanych zadeklarowało takie działanie w badanym okresie. Jak się okazuje, 30–50% wszystkich subskrypcji trafia do kilku głównych koncernów medialnych, jak np. „New York Times".

Wciąż jednak pozostaje spora grupa czytelników, którym wystarczają bezpłatnie dostępne w internecie treści i których żadne argumenty nie przekonałyby do wykupienia subskrypcji. Tak stwierdziło 40% badanych z USA i 50% z Wielkiej Brytanii.

Zaufanie spada

Badanie pokazało jednocześnie, że zaufanie do zamieszczanych w mediach informacji spadło do poziomu najniższego od czasu pierwszego raportu (w 2012 r.). Tylko 38% stwierdziło, że ufa większości wiadomości.

Ten temat w ankiecie pokazał znaczne różnice między krajami. Ograniczone zaufanie deklarowało aż 56% ankietowanych w Finlandii i Portugalii, podczas gdy we Francji było ich 23%, a w Korei Płd. – 21%.

Media społecznościowe zyskują

Choć w większości badanych krajów głównym źródłem wiadomości o sytuacji w regionie pytanych osób wciąż pozostają lokalne media i ich strony internetowe (44% ankietowanych), to ok. 1/3 badanych (31%) wykorzystuje do zdobywania takich informacji Facebook i inne media społecznościowe.

Korzystanie z internetu i mediów społecznościowych znacznie wzrosło. Ponad 1/4 ankietowanych (28%) zaczyna poszukiwanie informacji od stron internetowych lub aplikacji. Jednak osoby z tzw. pokolenia Z (18–24 lata) ponad dwukrotnie częściej wolą pozyskiwać informacje z mediów społecznościowych.

Więcej szczegółów na temat badania oraz wpływu Covid-19 na odbiór wiadomości i sytuację wydawców znajduje się na stronie Instytutu Reutera.

fot. Markus Winkler – Unsplash