Coraz więcej oszustw w mediach społecznościowych

Ogromne pieniądze dla oszustów



Z danych opublikowanych przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC) wynika, że jedna na cztery osoby, które zgłosiły utratę pieniędzy w wyniku oszustwa w 2021 r., przyznała, że nastąpiło to w mediach społecznościowych – jako następstwo obejrzenia reklamy, przeczytania posta lub otrzymania wiadomości.

Instagram, Facebook, Twitter czy TikTok okazały się w ubiegłym roku o wiele bardziej opłacalne dla oszustów niż jakakolwiek inna metoda docierania do użytkowników. Straty w wyniku przestępstw w social mediach stanowiły około 25 proc. wszystkich zgłoszonych strat na skutek oszustw w zeszłym roku. Jest to 18-krotny wzrost w stosunku do strat zgłoszonych pięć lat temu.

Romans i zakupy

Na skutek oszustw zainicjowanych na platformach społecznościowych ponad 95 000 osób utraciło łącznie ok. 770 milionów dolarów. Dane te są i tak zaniżone, bo niewiele osób z powodu wstydu zgłasza tego rodzaju przestępstwa.

„Ludzie wysyłają pieniądze, często w kryptowalutach, wabieni obietnicami ogromnych zysków, jednak kończą z pustymi rękami" – stwierdziła komisja. Drugim najbardziej dochodowym rodzajem oszustwa okazały się oszustwa towarzyskie, które często zaczynają się od pozornie niewinnego zaproszenia od nieznajomego, po którym następuje rozmowa, a następnie, nieuchronnie, prośba o pieniądze. Trzeci sposób oszustów to reklama – w takich przypadkach kupujący złożył zamówienie na coś, co nigdy nie zostało dostarczone.

Ogranicz kontakty

Jak przeciwdziałać oszustwom w sieciach społecznościowych? FTC radzi, aby ograniczyć liczbę osób, które mogą zobaczyć Twoje posty i informacje, unikać nadmiernego udostępniania danych osobowych oraz zweryfikować u przyjaciół, czy wiadomość otrzymana od kogoś dotyczy jakiejkolwiek formy płatności.

Fot. Pixabay - mohamed Hassan