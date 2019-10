Coraz więcej złośliwych odsyłaczy

Zajmująca się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa firma Proofpoint sporządziła raport na temat zagrożeń w internecie.

Według opublikowanego dokumentu w okresie od kwietnia do czerwca br. ponad 85% złośliwych wiadomości e-mailowych zawierało odsyłacze do stron ze szkodliwymi plikami. Sporadycznie zdarzało się natomiast dołączanie zainfekowanych plików wprost do przesłanego listu.

Zdaniem specjalistów firmy Proofpoint jest to wynik coraz częstszego wykorzystywania chmury w celu prowadzenia działalności przedsiębiorstw. Pracownicy nie mają zaufania do plików przesyłanych przez pocztę elektroniczną, ale często bez zastanowienia klikają odsyłacze w e-mailach. Zakładają przy tym, że adresy wskazują umieszczony w chmurze oficjalny firmowy dokument, podobnie jak w przypadku wiadomości regularnie rozsyłanych przez pracodawców.

Raport wskazuje też inne charakterystyczne cechy cyberataków przeprowadzanych w drugim kwartale bieżącego roku:

• w przypadku ponad 57% złośliwych wiadomości e-mailowych zastosowano mechanizm fałszowania domen;

• ponad 37% listów zawierających szkodliwe odsyłacze lub pliki zostało rozesłanych za pośrednictwem botnetów;

• trojany bankowe pojawiały się w 23% złośliwych wiadomości e-mailowych;

• 16% listów elektronicznych służyło do wykradania informacji.

Według ostatniej analizy cyberataki z wykorzystaniem ransomware'u prawie nie zdarzały się w drugim kwartale bieżącego roku.

fot. Proofpoint