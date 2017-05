Corsair Glaive RGB – mysz dla graczy z wymiennym chwytem

Jedna myszka, trzy chwyty

Glaive RGB oferuje graczom opcję personalizacji wyglądu zależnie od preferowanego stylu korzystania z myszki: palm, claw lub fingertip grip. Dzięki trzem wymiennym chwytom magnetycznym, użytkownicy nowego gryzonia od Corsair mogą w kilka sekund zmienić kształt obudowy sprzętu i dostosować go do bieżących preferencji. Do wyboru jest podstawowy design charakteryzujący się gładkimi i kanciastymi konturami, gumowany, pionowy bok oraz szeroka, gumowana podstawka z miejscem na kciuk. Każda z dostępnych alternatyw została zaprojektowana tak, aby gracz miał szybki i łatwy dostęp do wszystkich sześciu programowalnych przycisków umieszczonych na obudowie myszki.

Najlepsze podzespoły

Corsair Glaive RGB został wyposażony w nowoczesny sensor optyczny stworzony przy współpracy z firmą PixArt - PMW3367. Niestandardowy, zaawansowany czujnik myszki pozwala graczom uzyskać DPI w rozdzielczości od 100 do 16 000. Gryzoń umożliwia także zapisanie do pięciu wariantów ustawień DPI w pamięci wewnętrznej. Dzięki programowalnemu przyciskowi, użytkownik sprzętu Corsair może w szybki i łatwy sposób dostosowywać prędkość kursora lub celownika do aktualnego tempa rozgrywki.

Przełączniki OMRON zastosowane w przyciskach bocznych w Glaive RGB gwarantują natychmiastowe wykonanie wydanego polecenia oraz ekstremalną wydajność obliczoną na 50 milionów kliknięć. Polling rate na poziomie 1000 Hz / 1ms zapewnia błyskawiczne zarejestrowanie każdej akcji w trakcie nawet najbardziej wymagających zmagań.

Nieskończone opcje personalizacji

Trzy w pełni konfigurowalne strefy podświetlenia RGB umożliwiają graczom na dowolne oświetlenie biurka. Dzięki oprogramowaniu Corsair Utility Engine, posiadacze Glaive RGB w zależności od własnych preferencji mogą wybierać spośród setek schematów iluminacji stworzonych przez innych użytkowników lub skomponować własne wariacje. Dodatkowo, oprogramowanie Corsair zarządza także pozostałymi peryferiami producenta, co pozwoli na w pełni synchronizowany pokaz podświetlenia przy jednoczesnym wykorzystaniu myszki, klawiatury i słuchawek.

CUE odblokowuje również opcję kontroli makr i modyfikację wszystkich sześciu przycisków Glaive RGB w celu stworzenia kompleksowych, zaawansowanych komend. Wszystkie ustawienia są przechowywane w wewnętrznej pamięci myszki, co pozwala na komfortową rozgrywkę bez potrzeby ponownej instalacji oprogramowania producenta oraz regulacji preferencji nawet przy zmianie komputera.