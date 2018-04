Creative - słuchawki douszne klasy audiofilskiej i sportowe słuchawki Outlier Sports

„Udało się to dzięki dobrej sprzedaży w Polsce sportowego modelu słuchawek Creative Outlier Sports, już od roku promujemy je poprzez sport a głównie triathlon. Osobiście trenuję amatorsko tę dziedzinę i startowałem w Mistrzostwach Świata na Hawajach trzykrotnie. Lubię ten sport i doceniam środowisko triathlonistów, uważam że Polska ma ogromny potencjał bo ma świetnych zawodników, którym trzeba pomóc w doskonaleniu się. Dlatego wraz z moim wspólnikiem Marcinem Kindlerem z PowerSales International, działając jako przedstawiciele Creative na Europę środkowo-wschodnią, udało nam się namówić centralę w Singapurze do zainwestowania w polski triathlon. Naszym celem jest propagowanie tego sportu, aby Polacy stali się czołówką światową. Dla firmy Creative na pewno przełoży się takie działanie również na korzyści sprzedażowe" powiedział Rafał Herman, dyrektor sprzedaży Creative na Polsce



Przypomnijmy, że triathlon to wszechstronna dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie, a czas końcowy obejmuje również zmianę stroju i sprzętu sportowego.

Triathlon rozgrywany jest na różnych dystansach:

• Olimpijski (standard): 1,5 km pływania / 40 km jazdy rowerem / 10 km biegu

• 1/4 Ironman: 0,95 km pływania / 45 km jazdy rowerem / 10,55 km biegu[2]

• Half-Ironman (Ironman 70.3): 1,9 km pływania / 90 km jazdy rowerem / 21 km biegu

• IRONMAN: 3,8 km pływania / 180 km jazdy rowerem / 42 km biegu

Obecnie zawody Ironman 70.3 to jeden z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej popularnych startów triatlonowych na świecie. W każdym ze startów bierze udział kilkuset zawodników. Wyścigi otwarte są również dla sportowców nieprofesjonalnych lub amatorów. Około 5-10% startujących to zawodnicy profesjonalni, zazwyczaj klasyfikowani są w osobnej kategorii.

Łukasz Kalaszczyński ma szansę podjąć skuteczną rywalizację na zawodach międzynarodowych zarówno na dystansie 70.3 jak również IRONMAN, do tego potrzebował dobrego patrona. Sam sport staje się coraz bardziej popularny w kraju i obecnie na FB deklaruje zainteresowanie nim już 270.000 osób w różnym wieku, bo to jest sport dla każdego, w każdym wieku, choć wymaga sporych nakładów finansowych.

„Jestem bardzo zadowolony, że firma o tak długich tradycjach w konstruowaniu i produkcji sprzętu elektronicznego zainteresowała się mną i postanowiła pomóc w osiąganiu zakładanych celów na ten rok. Mam w planie wiele startów na świecie, również eliminacje do Mistrzostw Świata. Postaram się godnie reprezentować Polskę, markę i propagować ten jeszcze mało popularny sport w kraju." Powiedział Łukasz Kalaszczyński Mistrz Polski na dystansie 70.3.

Zupełnie nowym produktem na polskim rynku są słuchawki Aurvana Trio, to Audiofilskie słuchawki dokanałowe z hybrydowym systemem potrójnych przetworników dwa precyzyjnie zrównoważone armaturowe przetworniki dla czystego odtwarzania tonów średnich i wysokich oraz jeden przetwornik z biocelulozy zapewniający dokładny i mocny bas. Aurvana Trio zapewnia izolację akustyczną na poziomie 98% i posiada odczepiany kabel MMCX z wbudowanym mikrofonem i regulacją głośności.

Pasmo przenoszenia 5Hz - 40kHz, Długość kabla1,2 m, kabel odczepiany MMCX z mikrofonem oraz przyciskiem kontrolnym, istnieje możliwość zastosowania własnego kabla.

Cena Aurvana Trio w polskich sklepach, to 999 zł.

Jeśli chodzi o sprzęt, to i ile Outlier Sports to znana już konstrukcja na polskim rynku, chociaż pod wpływem uwag od polskich sportowców nadal udoskonalane, głównie dodatkowo uszczelniane aby wytrzymały duże fale potu podczas treningów.

Cena Outlier Sports na polskim rynku wynosi 249 zł