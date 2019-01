Creative SXFI AIR i SXFI AIR C - nowości z CES 2019

Poza technologią Super X-Fi w seria SXFI AIR, wyróżnia się również 50-milimetrowymi przetwornikami neodymowymi, które zostały dostrojone do dźwięku o dużej mocy. Atutem słuchawek jest też pełna kompatybilność z PS4, Nintendo Switch, komputerami Mac lub PC.

SXFI AIR płynnie łączy się przez Bluetooth i USB z wieloma platformami, od urządzeń mobilnych przez komputery PC i Mac, po Nintendo i PS4. Użytkownicy mogą personalizować profile odsłuchowe za pomocą aplikacji mobilnej i przesyłać je do SXFI AIR. Sprzęt wyróżnia się również łącznością bezprzewodową, zapewniającą łatwą kompatybilność z urządzeniami iOS i Android. Po podłączeniu przez USB, SXFI AIR oferuje dźwięk 7.1.

SXFI AIR działa również jako samodzielny odtwarzacz muzyczny. To dzięki możliwości zainstalowania karty microSD. System obsługuje różne formaty, w tym MP3, WMA, WAV i FLAC.

Dodatkowo SXFI AIR wyposażony jest w słuchawkę z dotykowym sterowaniem, w którym użytkownicy mogą łatwo przełączać się między utworami i regulować głośność za pomocą prostych operacji przesuwania palca.

Słuchawka posiada muszle wykonane z siateczkowej tkaniny z wbudowanymi piankowymi podkładkami. Ich atutem jest to, że dopasowują się do głowy użytkownika i są wysoce oddychające, ponieważ tkanina łatwiej rozprasza ciepło.

SXFI AIR C to z kolei słuchawki USB z Super X-Fi przeznaczone dla graczy. W porównaniu do SXFI AIR nie oferują łączności Bluetooth, kontroli dotykowej i i możliwości instalacji karty SD. SXFI AIR C posiada odłączany mikrofon ClearComms, który jest specjalnie dostrojony do odtwarzania naturalnego wokalu, pozwalając na komunikację pomiędzy kolegami z drużyny. Mikrofon ClearComms jest także opcjonalną opcją dla SXFI AIR.

Seria Creative SXFI AIR będzie zaprezentowana na targach CES 2019.

SXFI AIR C USB jest dostępny na stronie Creative w cenie 129,99 euro.

SXFI AIR jest dostępny w przedsprzedaży w cenie 159,99 euro.