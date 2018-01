Creative Aurvana Trio - słuchawki dla fanów dobrego dźwięku

Moduł ten składa się z głośnika wysokotonowego który został dostrojony do odtwarzania szczegółowych wysokich częstotliwości, oraz głośnika średniotonowego dla naturalnego wokalu. Z kolei dynamiczny 10-milimetrowy przetwornik Bio-celulozy jest precyzyjnie dostrajany, aby uzyskać dokładny i mocny bas. Bio-celuloza to wyjątkowo cienkie włókno naturalne o wysokiej czystości. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych procesów biotechnologicznych materiał ten jest sprężany w celu wytworzenia ultracienkiej membrany, która jest idealna do dostarczania dźwięku porównywalnego z membraną aluminiową lub tytanową, dając jednocześnie ciepły i delikatny dźwięk.

Ta unikalna hybrydowa kombinacja dynamicznych przetworników zapewnia optymalny rozmiar i dokładną wydajność dźwięku. Aurvana Trio może zapewnić niesamowitą klarowność w szerszym spektrum, niezależnie od wysokich tonów, wokalu lub basu, od 5 Hz do 40 kHz.



Creative wykorzystał także bogate dziedzictwo audio know-how w zakresie dostrajania tych przetworników, aby zapewnić zapierającą dech w piersiach dokładną i szczegółową scenę dźwiękową, którą docenią miłośnicy dobrego dźwięku. Słuchawki douszne Aurvana Trio są również wyposażone w zastrzeżoną konstrukcję AuraSeal, która oferuje skuteczną izolację akustyczną. Blokuje ona do 98 proc. niepożądanego hałasu z zewnątrz.

Sportowa obudowa z minimalistycznym metalicznym wykończeniem z matowego metalu, wysokiej jakości plecionymi przewodami MMCX i ukośną konstrukcją zapewniającą wygodne dopasowanie. Aurvana Trio to także pierwsze słuchawki Creative'a, które obsługują odłączane kable. Oznacza to, że użytkownicy mogą jeszcze bardziej elastycznie dostosowywać jakość swojego dźwięku, korzystając ze specjalistycznych kabli dostępnych na rynku.

Cechy:

• Hybrydowy system z trzema przetwornikami:

- wysokotonowy przetwornik zapewniający wyraźną czystość i dobrą scenę dźwiękową

- średniotonowy przetwornik zapewniający płynny i naturalny wokal

- dynamiczny głośnik niskotonowy, Bio-celuloza dla bogatego, głębokiego i dokładnego basu

• Konstrukcja AuraSeal zapewnia izolację hałasu do 98%

• Kątowa konstrukcja douszna zapewnia dokładne dopasowanie antypoślizgowe

• Odłączany przewód o długości 1,2 m ze złączem MMCX do łatwej wymiany i personalizacji

• 3 rozmiary silikonowych końcówek kopułowych i 1 para końcówek z pianki dla idealnego dopasowania

• Mikrofon z przyciskiem sterującym do połączeń telefonicznych i odtwarzania

• Obudowa, pozwalająca na ochronę słuchawek podczas podróży

• Adapter do samolotu, do wygodnego odtwarzania muzyki podczas podróży

Specyfikacja techniczna

• Przetworniki: Podwójne zbalansowane przetworniki + dynamiczny sterownik 10 mm (Magnes neodymowy z membraną Bio-celulozową)

- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 40 kHz

- Impedancja: 16 Ohm

- Czułość (1 kHz): 103 dB / mW

• Mikrofon wbudowany: MEMS

- Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 10 kHz

- Impedancja: <200 Ohm

- Czułość (1 kHz): -42dBV / Pa

- Obsługuje urządzenia z systemem iOS / Android z wyjściem słuchawkowym 3,5 mm oraz PC / Mac z hybrydowym (4-polowym) portem audio

• Waga produktu: 19 g

Ceny i dostępność

Słuchawki Aurvana Trio będą dostępne od połowy stycznia 2018 roku na stronie Creative.com w cenie 249,99 euro.