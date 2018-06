Creative BT-W2 – bezprzewodowy dźwięk Bluetooth

Przekaźnik Creative BT-W2 pozwala na wykorzystanie technologii Bluetooth do przesyłania dźwięku pomiędzy sprzętem takim jak komputer PC czy Mac do kart dźwiękowych, głośników i słuchawek. Dotyczy to między innymi serii Sound Blaster. Wszystko odbywa się za pomocą adaptera USB, który podłączamy do urządzenia. Wszystko dzieje się na zasadzie „plug-and-play". Dzięki temu uzyskamy dźwięk bez żadnych zakłóceń natychmiast na naszym sprzęcie audio. Przetwornik umożliwia transmisję bezprzewodową SBC (sub-band coding). Dużym atutem urządzenia jest wykorzystywanie kodeka APTX Low Latency. W czym może ona nam pomóc?

Synchronizacja w czasie rzeczywistym odbywa się dzięki technologii APTX Low Latency. Ma ona przede wszystkim wyeliminować ograniczenia związane z przepustowością i opóźnieniami. Krótko mówiąc uzyskamy idealnie zsynchronizowany obraz i dźwięk. To bardzo ważne zarówno podczas oglądania filmów jak i grania w gry.

Zapomnij o przewodach

Dzięki przekaźnikowi Creative BT-W2 będziemy mogli zapomnieć o kablach, które zazwyczaj podłączamy w celu uzyskania dźwięku z konsoli PlayStation na naszych głośnikach. Wpinany do portu USB adapter sprawi, że nie tylko uzyskamy bezprzewodowy dźwięk na naszym sprzęcie audio. Za sprawą obsługi kanału odsłuchu głosowego Bluetooth głos jest przekazywany z powrotem do BT-W2 co sprawia, że komunikacja bezprzewodowa jest bardzo dokładna, a dźwięk krystalicznie czysty.

Połączenie z PC lub Mac jest bardzo łatwe. Wystarczy podpiąć przekaźnik do portu USB. Nie inaczej jest w przypadku konsoli PlayStation 4. Docenią go przede wszystkim gracze. Urządzenie oferowane przez firmę Creative zapewni komunikację zarówno dźwięku z gry, jak i naszego głosu, który jest niezbędny podczas wielu rozgrywek on-line.

Urządzenie dostępne jest u oficjalnych dystrybutorów sprzętu firmy Creative w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji na temat Creative BT-W2 warto odwiedzić stronę producenta.

Przewidywana cena detaliczna głośnika na rynku polskim wyniesie 169zł.