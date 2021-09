Creative Chat USB – nowe słuchawki do komunikacji głosowej

Do codziennej komunikacji

Za jakość dźwięku odpowiadają przetworniki neodymowe 40 mm, komunikacja głosowa zaś możliwa jest dzięki elektretowemu mikrofonowi pojemnościowemu, który został umieszczony na regulowanym wysięgniku – zmiana pozycji tego ostatniego pozwala w prosty sposób wyłączyć urządzenie: wystarczy unieść pałąk do góry. Producent nie zapomniał również o redukcji szumów, która ułatwi komunikację.

Słuchawki podłączymy z wykorzystaniem złącza USB typu C; producent dołączył też przejściówkę pozwalającą skorzystać z tradycyjnego gniazda. Na przewodzie znajdziemy zintegrowany pilot, na którym umieszczono pokrętło do regulacji głośności, przyciski wyciszania mikrofonu i sterownia. Pilot ma też wskaźnik LED, który pokazuje, czy mikrofon jest wyciszony. Dodatkowo mamy do dyspozycji wbudowaną funkcję monitorowania mikrofonu, dzięki czemu użytkownik będzie wiedział, jak słyszą go inni.

Oprogramowanie

Słuchawki są dostarczane z oprogramowaniem. Za pomocą korektora graficznego i dodatkowych funkcji dostosujemy brzmienie oraz warunki pracy urządzenia. Możemy m.in. skorzystać z funkcji VoiceDetect, która automatycznie wycisza lub włącza mikrofon, gdy wykryje głos użytkownika.

Słuchawki wyceniono na 229 zł.

Dane techniczne

Przetworniki: 2x40 mm przetwornik neodymowy

Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz

Impedancja: 32Ω

Czułość: 112 dBA @ 1 mW

Mikrofon: pojemnościowy, elektretowy z redukcją szumów, 100–10 000 Hz, -42 dBV/Pa

Połączenia: USB typu C i adaptera na USB-A

Wymiary: 60 x 66 x 184 mm, kabel 2,1 m

Waga: 206g