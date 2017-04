Creative Creative Sound BlasterX G1 - karta dźwiękowa w standardzie 7.1

Karta dźwiękowa Sound BlasterX G1 obsługuje wejściowe sygnały audio w standardzie 7.1, co pozwala uzyskać realistyczną wirtualizację dźwięku w grach. Sprzęt obsługuje słuchawki o impedancji do 300 Ω.



Karta Sound BlasterX G1 współpracuje z oprogramowaniem BlasterX Acoustic Engine Pro. Dzięki BlasterX Acoustic Engine możesz dostosować profil dźwiękowy do typu rozgrywki. Dostępne dla systemu Windows oprogramowanie BlasterX Acoustic Engine Pro oferuje niespotykane możliwości kontroli nad wrażeniami słuchowymi - efektami dźwiękowymi, które inteligentnie wyciszają nieistotne dźwięki i udoskonalają jakość rozgrywki

Tryb X-Plus w połączeniu z kartą dźwiękową Sound BlasterX H5 pozwala sprzętowo zmienić profil dźwiękowy słuchawek H5 podłączonych do karty G1. Tryb X-Plus Mode akcentuje dźwięki, które mają znaczenie podczas rozgrywki, i wycisza wszystkie pozostałe. Ustawienia są wczytywane bezpośrednio do karty dźwiękowej G1, więc możesz ich użyć od razu i nie tracić czasu na instalację oprogramowania.

Karta dźwiękowa Sound BlasterX G1 jest wyposażona w 4-biegunowe wyjście słuchawkowe wspólne z gniazdem jack mikrofonu i zgodne ze słuchawkami nausznymi lub dousznymi z wbudowanym mikrofonem.

Sound BlasterX G1 dostępne będą na polskim rynku w cenie 99 zł.

DANE TECHNICZNE

Procesor dźwięku BlasterX Acoustic Engine Pro

Stosunek sygnału do szumu (SNR) ~93dB

Opcje wejść (główne) 4-polowe wyjście słuchawkowe i mikrofon: 1 x 3,5mm

Maks. kanał wyjściowy Stereo

Technologie audio X-Plus, Scout Mode

Obsługiwane systemy operacyjne Mac OS X v10.8 lub nowszy, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows

Procesor Intel® CoreTM 2 Duo lub równoważny procesor AMD®, zalecana prędkość 2,8 GHz lub wyższa

Płyta główna z chipsetem Intel, AMD lub innym, w pełni zgodny

System operacyjny Microsoft® Windows 10 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows 8.1/8.0 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej z dodatkiem SP1 lub nowszym

1 GB pamięci RAM

> 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Dostępny port USB 2.0/3.0 (zalecany szybki port USB ze sterownikiem)

Macintosh

Komputer Macintosh z systemem Mac OS X 10.8 lub nowszym

1 GB pamięci RAM

> 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Dostępny port USB 2.0/3.0

Oprogramowanie BlasterX Acoustic Engine Pro dla systemu Windows

Procesor Intel Core 2 Duo lub równoważny procesor AMD®, zalecana prędkość 2,8 GHz lub wyższa

Płyta główna z chipsetem Intel, AMD lub innym, w pełni zgodnym

System operacyjny Microsoft® Windows 10 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows 8.1/8.0 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows 7 w wersji 32- lub 64-bitowej

1 GB pamięci RAM

> 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Sound BlasterX G1

Skrócona instrukcja obsługi

Broszura z informacją na temat gwarancji