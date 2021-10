Creative Sound Blaster Katana v2 – nowy soundbar nie tylko dla graczy

Dźwięk i światło

To soundbar przeznaczony głównie dla graczy – choć nie tylko. Za dźwięk odpowiada pięć przetworników: dwa średniotonowe 63 mm, dwa wysokotonowe 19 mm, a także niskotonowy 165 mm, który znajdziemy w osobno stojącym subwooferze. Pierwsze cztery z wymienionych zamontowano z kolei w dość oryginalnie wyglądającej obudowie. Na przodzie znajduje się pokaźny wyświetlacz, a bezpośrednio nad nim, u góry – przyciski sterujące. Interesującą stylistykę dodatkowo podkreśla konfigurowalne podświetlenie RGB w postaci biegnącego dolną krawędzią paska. Pracę zestawu możemy dostosować z poziomu pilota, wspomnianego panelu sterującego, jak również korzystając z obsługującego zestaw oprogramowania. Pilot, oprócz szeregu standardowych funkcji, wyposażono w sześć programowalnych przycisków zdalnego sterowania, którym przypiszemy m.in. niestandardowe funkcje związane z iluminacją czy dźwiękiem.



Sprawdzi się w graniu

O tym, że głównym zastosowaniem Katany v2 jest gaming, świadczą cechy użytkowe. Smukły kształt obudowy listwy dźwiękowej i wysokość 62 mm sprawiają, że urządzenie powinno zmieścić się pod większością monitorów. Mamy tu również dostęp do ukierunkowanych na granie technologii dźwiękowych Creative’a. Pierwsza z nich, Scout Mode, to tryb, który uwypukla dźwięki istotne dla zmagań sieciowych w grach typu FPS. Odgłosy przeładowania broni, kroki, inne akcje podejmowane przez przeciwnika – to wszystko na tle ogólnego udźwiękowienia gry staje się bardziej podkreślone, a więc łatwiejsze do odnotowania.

Druga warta odnotowania technologia to SXFI Battle Mode; możemy ją aktywować, podłączając do soundbara słuchawki. Bazując się na wirtualizacji dźwięku SXFI pozwoli ona usłyszeć nie tylko kierunek, ale i dokładnie określić odległość, z jakiej np. padają strzały – a więc tym samym dokładną lokalizację przeciwników. Za przetwarzanie dźwięku w tym przypadku odpowiada układ Super X-Fi UltraDPS, całość zaś jest zgodna z dowolnymi słuchawkami.



Uniwersalny charakter

Z kolei podłączając zestaw z wykorzystaniem gniazd HDMI ARC lub optycznego, zrobimy użytek z Dolby Digital. Ponadto mamy do dyspozycji standardowe wejście AUX oraz interfejs Bluetooth 5.0. Katana v2 jest więc uniwersalnym urządzeniem, które sparujemy z pecetem, komputerem Mac, konsolami PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a także z urządzeniami mobilnymi. W tym ostatnim przypadku możemy skorzystać z wbudowanych mikrofonów i zastosować soundbar Creative’a w roli zestawu głośnomówiącego.

Za zestaw trzeba zapłacić 1500 zł.

Creative Sound Blaster Katana v2

Zakres częstotliwości: 50–20 000 Hz

Przetworniki: 2x średniotonowe 63 mm, 2 x wysokotonowe 19 mm, niskotonowy 165 mm

Moc wyjściowa: 126 W RMS, w tym soundbar 66 W RMS

Łączność: Bluetooth 5.0, HDMI ARC, TOSLINK, AUX, USB, wyjście SXFI, wyjście słuchawkowe

Obsługiwane technologie: Super X-Fi, SXFI Battle Mode, Sound Blaster Acoustic Engine, Dolby Digital

Inne: konfigurowalne podświetlenie RGB, wbudowane mikrofony, aplikacja Creative w opakowaniu prócz urządzenia pilot z konfigurowalnymi przyciskami zasilacz, okablowanie, uchwyty do montażu na ścianie

Zgodność: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, urządzenia mobilne

Wymiary: 600 x 95 x 62 mm (soundbar), 150 x 367 x 367 mm (subwoofer)

Waga: 1,52 kg (soundbar), 6,4 kg (subwoofer)