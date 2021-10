Creative Stage 360 – nowy soundbar z Dolby Atmos

Jest przestrzennie

Creative Stage 360 to soundbar w systemie 2.1 – listwie dźwiękowej towarzyszy więc subwoofer. Komplet ten ma łączną moc 120 W RMS, z czego połowa przypada na głośnik niskotonowy (wyposażony w przetwornik 5,25" o długim skoku membrany), połowa zaś na umieszczone w soundbarze dwa przetworniki Racetrack 3,85” x 2,25”. Pasmo przenoszenia to 50–20 000 Hz.

Największą nowinką, jeśli chodzi o Creative Stage’a 360, jest zgodność z Dolby Atmos. To uznana już technologia dźwięku przestrzennego, która znajduje szerokie zastosowanie w multimediach czy elektronicznej rozrywce i sprawia, że słuchacz może doświadczyć realistycznych efektów oraz symulowanego trójwymiarowego brzmienia bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Soudbar działa dwóch trybach odsłuchu: bliskim i dalekim. W zależności od miejsca ustawienia – czy to telewizor, czy biurko z komputerem – możemy więc wybrać odpowiednią i najbardziej pasującą do sytuacji charakterystykę pracy zestawu.



Sterowanie i łączność

Kontrolę nad zestawem sprawujemy na dwa sposoby: z wykorzystaniem panelu w samym urządzeniu lub za pomocą pilota. Ten ostatni wyposażono w przyciski doboru źródła dźwięku, kontrolę głośności i sterowania odtwarzaniem, jak również w możliwość wyboru trybu dźwięku, regulację odsłuchu w dalekim i bliskim polu oraz możliwość dostosowania poziomu niskich tonów. Funkcję informacyjną pełni z kolei wyświetlacz alfanumeryczny na przodzie urządzenia.

Jeśli chodzi o łączność, do dyspozycji mamy dwa złącza HDMI, HDMI ARC, TOSLINK oraz Bluetooth 5. Sprzęt możemy więc podłączyć do peceta, telewizora, konsoli ze złączem optycznym, jak również do urządzeń mobilnych.

Creative Stage 360 trafia do sprzedaży w cenie 1000 zł.

Creative Stage 360

Przetworniki: 2x 3,85' x 2,25', przetworni tupu Racetrack, ogółem 60 W (soundbar), 5,25", przetwornik o długim skoku membrany, 60 W (subwoofer), łączna moc 120 W RMS

Pasmo przenoszenia: 50–20 000 Hz

Łączność: Bluetooth 5.0, 2x HDMI 2.0, HDMI ARC, Toslink, wyjście subwoofera, zasilanie

Inne: Dolby Atmos, funkcja podwójnego rozmieszczenia dźwięku, w zestawie pilot, okablowanie

Wymiary: 565 x 88 x 75 mm (soundbar), 115 x 250 x 422 mm (subwoofer)

Waga: 1,7 kg (soundbar), 3,4 kg (subwoofer)