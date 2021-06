Crucial przypadkiem ujawnił przyszłą politykę gwarancyjną?

Pora na reakcję

W ostatnim czasie dużą popularnością wśród górników kryptowalut cieszy się Chia, do której wydobywania niezbędny jest jak najszybszy dysk SSD. Problem w tym, że bardzo wysoka częstotliwość zapisu/odczytu przy procesie kopania sprawia, że wskaźnik TBW (ilość danych, jaką producent gwarantuje przez okres eksploatacji dysku) zostaje przekroczony bardzo szybko. Wytężona praca podzespołów prowadzi do znacznego przyrostu liczby awarii, który już teraz jest zauważalny dla producentów sprzętu. Firmy starają się więc zabezpieczyć własne interesy i zniechęcić kolejne osoby do wydobywania wirtualnych aktywów.

Błąd czy przedwczesny przeciek?

Niektórzy producenci zdecydowali się znacząco obniżyć gwarantowane TBW. Wiele wskazuje na to, że Crucial może niedługo nałożyć jeszcze większe ograniczenia. Firma ogłosiła w weekend w swoim blogu, że wykorzystywanie jej dysków do wydobywania kryptowalut będzie wiązać się z całkowitą utratą gwarancji. Jak się jednak okazuje, żadna zmiana w warunkach gwarancji jeszcze nie została wprowadzona.

Crucial zapytany o sprawę przez media oświadczył, że przypadkowo wprowadzono ludzi w błąd, publikując niewłaściwy komunikat. Firma miała na celu jedynie przypomnieć użytkownikom, jaka jest długość gwarancji i wskaźnik TBW. Wpis został ostatecznie podmieniony i obecnie nie wspomina się w nim o sankcjach związanych z wydobywaniem Chia. Biorąc jednak pod uwagę, jak obszernie omawiano ten wątek, trudno zakładać, że treść komunikatu wynikała tylko z niefortunnego doboru słów. Społeczność podejrzewa, że po prostu wpis pojawił się w sieci zbyt wcześnie.

Choć jeszcze nic się nie zmieniło, spekuluje się, że taki przypadkowo opublikowany komunikat to sugestia nadchodzących zmian. Prawdopodobnie firma wycofała się z oświadczenia, ponieważ nie dokończyła jeszcze prac nad nowym dokumentem dotyczącym polityki gwarancyjnej. Wkrótce przekonamy się, ile prawdy jest w tych przypuszczeniach.

fot. Chia