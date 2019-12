Ćwierćwiecze PSX

Na przełomie lat 80. i 90. Sony niespecjalnie było zainteresowane grami komputerowymi i wszystkim co jest z nimi związane, koncentrując się raczej na segmencie audio wideo. Telewizory tego producenta z kineskopem Trinitron były podówczas synonimem najwyższej jakości. Wtedy to Nintendo zwróciło się do Sony z propozycją skonstruowania napędu CD-ROM do ich konsoli SNES. Coś jednak zgrzytało pomiędzy kolosami i gdy firma Sony triumfalnie pokazała prototyp SNES-a CD, dzień później Nintendo zerwało umowę i co gorsza oświadczyło, że napęd CD do ich konsoli dostarczy Philips – jeden z głównych konkurentów Sony, z którym Nintendo w międzyczasie nawiązało współpracę (dodajmy, że nieudaną, tzn. SNES CD nigdy nie powstał).

Zaskoczone (delikatnie mówiąc...) i publicznie upokorzone Sony zostało na lodzie z gotowym napędem i paroma opracowanymi przy okazji technologiami. A że Japończyk publicznej utraty twarzy płazem nie puszcza, stąd poniekąd „na złość Nintendo" firma postanowiła „dołożyć" do napędu resztę konsoli. Branża patrzyła na to z drwiącym uśmieszkiem – dominował pogląd, że Sony nie ma pojęcia o sprzęcie, ani o tworzeniu gier. Ale jak to mówią, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni...

Rekordowa sprzedaż

W pierwszy weekend po premierze sprzedano w Japonii 100 000 PSX, w cenie ok. 300 USD za egzemplarz. A to był tylko lekki szmer nadciągającej lawiny. Skąd tak imponujący wynik? Bo „szarak", mówiąc kolokwialnie, po prostu zmiażdżył wszystkie istniejące konsole i ówczesne pecety.

Nie można też nie wspomnieć o znakomitym ergonomicznym padzie, który do tego – sensacja! –wyposażony był w silniczki wywołujące jego wibrację w rękach gracza (acz nie od razu – kontroler z siłowym sprzężeniem zwrotnym pojawił się pod w 1997 roku). A że gier na tę platformę powstało mnóstwo gier – ok. 2400 – to nie dziwi fakt, że PlayStation zdominowało rynek – kupiono dwukrotnie więcej „szaraków" niż wszystkich innych konsol wyprodukowanych w latach 1993–96 razem wziętych.

Parametry pierwszej konsoli Sony PlayStation: