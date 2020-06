Ćwierkaj akustycznie

Informację o tweetach głosowych (voice Tweets) zamieścili w blogu Twittera Maya Patterson (projektantka produktu) i Rémy Bourgoin – starszy inżynier ds. oprogramowania.

„Czasami okazuje się, że 280 znaków nie wystarcza, a pewne subtelności mowy giną po przełożeniu na zwykły tekst. Od dzisiaj rozpoczynamy więc testowanie nowej funkcji, która doda bardziej ludzki element do sposobu korzystania z Twittera – twój własny głos" – piszą Patterson i Bourgoin.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD