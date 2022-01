Cyberataki coraz groźniejsze

Uderzą w infrastrukturę

Cyberprzestępcy doskonalą swoje umiejętności i coraz lepiej wykorzystują luki bezpieczeństwa w różnego typu systemach informatycznych. Obecnie można spotkać je dosłownie wszędzie, także w fizycznej infrastrukturze, od której poprawnego działania zależy coraz częściej zdrowie i życie ludzi.

Przykładem może być atak na instalację wodociągową w 2021 roku na Florydzie. Przestępca próbował wtedy zwiększyć w wodociągu ilość służącego do uzdatniania wody podchlorynu sodu. Gdyby mu się to udało, oznaczałoby to poważne konsekwencje zdrowotne dla tysięcy ludzi.

Według analityków z amerykańskiej firmy Gartner, do 2025 roku cyberprzestępcy rozwiną swoje zdolności do tego stopnia, że będą w stanie skutecznie zagrozić człowiekowi za pomocą zdalnych ataków na sieci i systemy IT. Gartner uważa, że aby temu zapobiegać, należy całościowo zadbać o bezpieczeństwo wszystkich składników infrastruktury ważnej dla zdrowia i życia człowieka.



Specjaliści z Gartnera mają na myśli systemy teleinformatyczne (ICT – Information and Communication Technologies), systemy kontrolujące pracę maszyn produkcyjnych i przesył mediów (OT – Operational Technology), a także funkcjonowanie urządzeń IIoT (Industrial Internet of Things).

