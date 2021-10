Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3 na PS5 nie tak szybko

Dłużej, ale lepiej

Deweloper zmienił grafik i planuje teraz wydanie aktualizacji do nowych konsoli i PC do Cyberpunka 2077 w pierwszym kwartale, a Wiedźmina 3: Dziki Gon w drugim kwartale 2022 roku.

Jak donosi serwis The Verge, zmiana jest sygnałem, że CD Projekt Red chce upewnić się co do jakości końcowego efektu, by uniknąć powtórki sytuacji związanej z ubiegłoroczną premierą Cyberpunka, po której studio zostało skrytykowane za liczne błędy i wieszanie się gry. W ostatnich miesiącach firma opublikowała liczne poprawki, a jej prezes, Adam Kiciński, zapowiedział, że gra będzie ulepszana „tak długo, jak będzie to konieczne".

O poważnym podejściu wydawcy do sztandarowej produkcji może świadczy fakt, że w raporcie finansowym za pierwszą połowę 2021 r. CD Projekt Red zamieścił wykres sugerujący, iż na 30 czerwca około jedna trzecia zespołu programistów pracowała nad Cyberpunkiem 2077 w wersji na konsole nowej generacji.

fot. CD Projekt Red