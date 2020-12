Cyberpunk 2077 usunięty z PlayStation Store

Koncern Sony zdecydował się usunąć grę Cyberpunk 2077 ze sklepu z oprogramowaniem na konsole i zwrócić pieniądze wszystkim nabywcom, którzy tego zażądają.

Cyberpunk 2077, okazał się równocześnie jedną z najbardziej oczekiwanych, jak i krytykowanych gier, które pojawiły się w bieżącym roku. Firma CD Projekt nie zdążyła wydać jej w planowanym początkowo terminie, a gdy ostatecznie Cyberpunk trafił do sklepów okazało się, że konsolowa wersja gry jest pełna błędów, nie działa płynnie, a grafika w wielu miejscach wygląda tak, jakby oprogramowanie przygotowano dla urządzeń o dwie generacje wcześniejszych.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.