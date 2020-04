Cyfrowa luka a obornik

Covid-19 odejdzie, ale problemy pozostaną – ostrzegają analitycy.

Na całym świecie życie zawodowe próbuje przejść w tryb online (albo już to zrobiło). Firmy nieprowadzące działalności stricte wytwórczej lub budowlanej zaadaptowały się do nowej sytuacji najszybciej. Przedsiębiorstwa wymagające stałej obecności pracowników muszą się liczyć ze stratami. To samo dotyczy handlu: jego wersja sieciowa odnotowuje wzrost obrotów, podczas gdy tradycyjna, bezpośrednia sprzedaż słabnie.

W ciągu kilku ostatnich tygodni uwydatniły się problemy związane z tzw. luką cyfrową (digital gap), czyli nierównomiernym dostępem do nowoczesnych technologii informatycznych. Łatwość korzystania z nich lub związane z tym utrudnienia są mocno odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. Przekłada się to na stan gospodarki. W ciągu ostatniego miesiąca zarejestrowano w USA więcej bezrobotnych niż w czasie kryzysu z lat 2007–2009. Do końca kwietnia br. liczba osób szukających pracy może wynieść nawet 20 milionów.

Laptopy i widły

Brak dostępu do szerokopasmowego internetu na terenach wiejskich może stać się przyczyną opóźnień w przywróceniu normalnego działania całego państwa. Branża IT kojarzy się większości ludzi z „białymi kołnierzykami" albo osobami siedzącymi przed monitorami komputerów. Nic bardziej mylnego – zbyt wąskie gardła transmisyjne są w stanie utrudnić choćby obsiewanie pól albo rozrzucanie na nich nawozu. Dzieje się tak zwłaszcza w tych miejscach, w których obszar gospodarstw rolnych liczy się w tysiącach hektarów.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ok. 45% powierzchni USA zajmują tereny uprawne (i jest to prawie 9% ogólnoświatowych użytków rolnych). Klimat Stanów Zjednoczonych pozwala na uprawianie niemal dowolnych roślin; w rezultacie kraj ten jest największym na świecie producentem żywności.

Także w USA narodziła się idea rolnictwa precyzyjnego (precision agriculture). Polega ono na dostosowywaniu metod upraw do lokalnych warunków z uwzględnieniem wielu zmiennych, które mogą być modyfikowane w krótkim czasie. Przykładowo gospodarstwo rolne może mierzyć wydajność plonów na określonym obszarze (korzystając z systemu GPS lub innego) i dostosowywać do nich zarówno intensywność zasiewów, jak i ilość nawozów albo środków chwasto- i szkodnikobójczych. Rezultatem będzie zwiększenie plonów przy równoczesnym ograniczeniu masy nasion, nawozów albo innych środków chemicznych i zmniejszeniu ilości paliwa zużytego na obsianie pól.

Opisana metoda usprawniania wydajności upraw wymaga odpowiedniej przepustowości łączy sieciowych. Przetwarzanie danych na tym poziomie nie może się odbywać na komputerach osobistych; odpowiednie prace trzeba zlecić na zewnątrz, a do tego niezbędne są odpowiednio wydajne łącza sieciowe.

Internet dla wsi

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC) szacuje jednak, że 25 mln obywateli USA mieszka na obszarach, w których nie świadczą usług dostawcy łączy szerokopasmowych; 19 mln ma zasiedlać tereny wiejskie.

Podane wartości kwestionuje Microsoft, bazując na statystykach wykorzystania własnych usług chmurowych (FCC posługuje się informacjami pozyskanymi w czasie spisu powszechnego). Według koncernu z Redmond aż 162 mln mieszkańców USA nie może korzystać z usług szerokopasmowych (stanowi to połowę obywateli Stanów Zjednoczonych).

Istnieją dowody na to, że dostępność szybkiego internetu wpływa wprost na zatrudnienie. Co najmniej 6 badań z dwóch ostatnich dekad wykazuje związek przyczynowo-skutkowy: tam, gdzie wdrażane są usługi szerokopasmowe, zmniejsza się liczba bezrobotnych.

Główne siły amerykańskiego Kongresu (Partia Demokratyczna i Republikanie) rozumieją potrzebę rozszerzenia szerokopasmowego dostępu do sieci. Operatorom telekomunikacyjnym przyznano ponad 20 mld dolarów dotacji w celu zbudowania infrastruktury zapewniającej szybkie łącza na obszarach wiejskich (5 mld dolarów zatwierdziła FCC w zeszłym roku). Mimo to nie należy się spodziewać, że operatorzy zapewnią „miejską" jakość usług na obszarach wiejskich przez co najmniej 10 lat.

