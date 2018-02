Cyfrowe dodatki do Far Cry 5

Dodatki do Far Cry 5

Po premierze gry Far Cry 5, która nastąpi 27 marca tego roku, przepustka sezonowa dostarczy niepowtarzalnych wrażeń w świecie Far Cry, a gracze będą mogli przeżyć przygody w trzech interesujących rozszerzeniach:

Hours of Darkness: gracze przeniosą się w czasy wojny wietnamskiej i będą walczyć z partyzanckimi siłami Wietkongu.

Dead Living Zombies: gracze zmierzą się z hordami zombie, w licznych scenariuszach, wprost z filmów klasy B.

Lost on Mars: gracze opuszczą Ziemię i zmierzą się z marsjańskimi pajęczakami.

Far Cry 3 Classic Edition

Już latem 2018 roku na PlayStation 4 i Xbox One ukaże się odświeżona Far Cry 3 Classic Edition, która zawierać będzie tryb fabularny dla jednego gracza znany z Far Cry 3. Pozwoli on weteranom serii i nowym graczom wrócić na Rook Island i zmierzyć się z jednym z najbardziej zwariowanych złoczyńców w historii serii, Vaasem, w którego wcielił się Michael Mando. Jako Jason Brody, gracze będą mogli ponownie odkryć tropikalną wyspę, aby odnaleźć i ocalić swoich przetrzymywanych w niewoli przyjaciół.

Gra Far Cry 3 Classic Edition dostępna będzie dla posiadaczy przepustki sezonowej na cztery tygodnie przed premierą tej edycji jako osobnego produktu. Gracze na PC, którzy zakupią przepustkę sezonową lub Far Cry 5 Gold Edition, otrzymają pełną wersję Far Cry 3.