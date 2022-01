Cyfrowe juany na olimpiadzie

Zimowy e-CNY

Podczas zbliżającej się zimowej olimpiady chińskie władze zamierzają promować cyfrowego juana (e-CNY). W Wiosce Olimpijskiej zawodnicy i widzowie będą mogli płacić tylko juanami w gotówce, kartami VISA i właśnie e-juanami. Cyfrowa waluta będzie obsługiwana przez mobilne aplikacje lub karty płatnicze. Być może sportowcy i trenerzy zostaną wyposażeni w opaski na rękę służące do zbliżeniowych płatności za pomocą e-CNY.

Wszystkie placówki usługowe i handlowe w wiosce mają zostać przystosowane do akceptowania e-CNY. Również na dworcach w pobliżu miejsc, gdzie będą rywalizować sportowcy, znajdą się sklepy, w których będzie można płacić cyfrowymi juanami.

Ludowy Bank Chin testuje e-juana od 2020 roku. Pozytywne wyniki prób przekonały chińskie władze do zaoferowania waluty uczestnikom i publiczności zimowych igrzysk olimpijskich. Dla rządu Państwa Środka będzie to okazja do przetestowania popularności e-CNY wśród zagranicznych sportowców i kibiców. Podczas olimpiady będą oni mogli wymieniać swoje waluty na elektroniczne juany w specjalnych maszynach.

fot. TheDigitalArtist – Pixabay