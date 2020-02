Na Kickstarterze można znaleźć różne cuda. Projekty wrzucane na stronę serwisu są czasem co najmniej zastanawiające. Na przykład cyfrowy zegar słoneczny Luma Digital Sundial. Urządzenie na pierwszy rzut oka wydaje się fanaberią pasjonata starych, klasycznych zegarów słonecznych, który chce je przenieść do XXI wieku. Ma ono jednak do zaoferowania dużo więcej niż tylko cień na podziałce z godzinami.

Zegar wyposażony jest w stację pogodową pokazującą bieżącą temperaturę i wilgotność powietrza, wskazuje też oczywiście aktualny czas. Obliczenia dokonane podczas projektowania urządzenia i zaawansowana inżynieria umożliwiły stworzenie zegara, którego trzonek i ułożenie szczelin pozwalają na rzucanie cienia na podziałkę godzin ze zmianą co 20 minut. Wizualnie daje to efekt cyfrowego wyświetlacza godzinowego. Oznaczony punkt zegara należy skierować na północ i pochylić urządzenie tak, by cień rzucany na podłoże był wyraźny. Zegar można przykręcić bezpośrednio do wybranej powierzchni dzięki dołączonej podstawce, ale istnieje też opcja zainstalowania go na... słoiku.

Zegar słoneczny XXI wieku wykonano techniką druku 3D, a do działania stacji pogodowej konieczne jest zaopatrzenie urządzenia w baterie. Co zastanawiające – oprócz tego, że zegar odlicza czas z dokładnością „tylko" do 20 minut, przewidziano w nim przedział godzinowy wyłącznie od 10 do 16. Działa więc przez 6 godzin dziennie, i to tylko przy dobrej pogodzie...

fot. Kickstarter