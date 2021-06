Cząstki światła skutecznie ochronią nasze dane?

Kryptografia kwantowa

Polowanie na dane osobowe użytkowników internetu przybiera na sile, potrzebne są więc coraz skuteczniejsze systemy szyfrowania. Z pomocą mogą przyjść... kubity przechowywane przez cząstki światła. Jak się okazuje, są one niezwykle trudne do zhakowania, aby jednak spełniały swoje funkcje, muszą być utrzymywane w bardzo niskiej temperaturze. Naukowcom z Uniwersytetu Kopenhaskiego udało się to ograniczenie pokonać.

Bezpieczniej i oszczędniej

Przechowywanie wrażliwych danych w fotonach (cząstkach światła) miałoby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników sieci i znacząco utrudnić pracę cyberprzestępcom. Tak zwana kryptografia kwantowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jednak dotychczas związane z tym koszty blokowały możliwość wprowadzenia pomysłu na szerszą skalę. Kubity światła, aby były stabilne, muszą być przechowywane w temperaturach zbliżonych do zera bezwzględnego, czyli –270 stopni Celsjusza. To wymaga stosowania bardzo drogich schładzaczy: specjalnych lodówek, płynnego helu lub skomplikowanych systemów laserowych.

Naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego pokazali jednak nowy sposób przechowywania kubitów światła, który powoduje, że utrzymują się one w temperaturze pokojowej sto razy dłużej niż przy wcześniejszych próbach. Osiągnęli to dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki chipów pamięci. Ma ona strukturę przypominającą wosk i w jej skład wchodzi parafina. Amortyzuje ona zderzenia atomów, co powoduje, że emitowane fotony lub kubity są stabilne – a to jest warunek ich wykorzystania do przechowywania i szyfrowania danych.

Pieśń przyszłości

Naukowcy przyznają, że choć zrobili milowy krok w rozwoju kryptografii kwantowej, to ich metoda wymaga jeszcze wiele pracy. Na razie sposób ten pozwala na produkowanie niewielu kubitów światła – jednego fotonu na sekundę. W tym czasie systemy chłodzone mogą wytworzyć miliony fotonów. Droga do sukcesu jest więc długa, ale daje nadzieję na bezpieczniejsze szyfrowanie danych w nieokreślonej jeszcze przyszłości.

Badacze opisali swoje odkrycie w czasopiśmie „Nature Communications".

fot. geralt – Pixabay