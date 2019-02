Cztery nowe smartfony Nokia

Nokia 9 Pureview

Nokia 9 Pureview to pierwszy na świecie system pięciu aparatów z optyką ZEISS Optics. System składa się z dwóch czujników kolorowych, zapewniających wierne odwzorowanie barw i trzech czujników monochromatycznych, które współpracują ze sobą w celu zebrania 10 razy większej ilości światła niż w przypadku pojedynczego czujnika. Każdy obiektyw działa we współpracy z pozostałymi, aby w ten sposób gromadzić dane o jasności i głębi sceny. W ten sposób entuzjaści fotografii otrzymują zdjęcia o szerokim zakresie tonalnym, ze znakomicie odwzorowanymi detalami i to zarówno w jasnym świetle słonecznym, jak i w ciemnych scenach. Unikalne tryby fotografowania, takie jak natywna fotografia czarno-biała lub fotografia poklatkowa wspomagane są prze sztuczną inteligencję.

Sercem urządzenia jest zaawansowany procesor Qualcomm Snapdragon 845, który zapewnia odpowiednią moc dla nawet bardzo wymagających aplikacji. Smartfon wyposażono w zaawansowany ekran OLED o rozdzielczości 2K wykonany w technologii PureDisplay, w którym zintegrowano czytnik linii papilarnych.

Nokia 9 Pureview wyposażono również w moduł bezprzewodowego ładowania Qi. Obiektywy nie wystają poza obudowę. Trwałość i odporność na uderzenia gwarantują natomiast szkło Corning Gorilla Glass 5 użyte zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć użytkownikom najnowsze rozwiązania technologiczne w przystępnej cenie. Smartfon został wyposażony w podwójny aparat, innowacyjne funkcje sztucznej inteligencji, a także najnowszą generację chipsetu Qualcomm Snapdragon 439. Całość działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu Android 9 Pie. Nokia 4.2 to także przycisk głosowego asystenta Google, który zrewolucjonizuje sposób, w jaki współpracujemy ze swoim smartfonem. Wystarczy go nacisnąć raz, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do asystenta głosowego i w ten sposób wykonać połączenie, słuchać muzyki i uzyskiwać odpowiedzi na zadane głosem pytania.

Dwukrotne wciśnięcie przycisku uruchomi natomiast wizualny podgląd dnia wzbogacony o inteligentne sugestie i spersonalizowane informacje, jak choćby informacje o korkach na trasie do domu, rachunkach, które wymagają zapłaty i nadchodzących wydarzeniach w kalendarzu. Po długim naciśnięciu przycisku aktywowany zostaje tryb walkie-talkie, który pozwala Asystentowi Google słuchać poleceń w sposób ciągły. Kompaktowy rozmiar i grubość obudowy wynosząca zaledwie 8,4 mm pozwala w prosty sposób obsługiwać telefon jedną ręką. Nokia 4.2 otrzymała także funkcje fotograficzne, spotykane w znacznie droższych konstrukcjach - np. rejestrowanie obrazu z wielu kamer czy podwójny czujnik głębi

Nokia 3.2

Nokia 3.2 łączy w sobie największy wyświetlacz HD+ w tej klasie cenowej, z charakterystycznym dla marki Nokia dwudniowym czasem pracy baterii i najnowszym Androidem 9 Pie. Urzędzenie zostało wyposażone w imponujący wyświetlacz HD o przekątnej 6,26 calaNokia 3.2 oferuje też znacznie większą pojemność baterii niż wiele innych smartfonów klasy premium, a przy tym wyposażona jest w mocne i wydaje podzespoły. Napędzana przez procesor Qualcom, Snapdragon 429, oferuje szybką i wydajną pracę z wieloma aplikacjami. Także ten model otrzymał przycisk Asystenta Google, który zrewolucjonizuje sposób, w jaki współpracujemy ze swoim smartfonem.

Nokia 1 Plus

To jeden z pierwszych na świecie smartfonów z systemem Android 9 (edycja Go), który dzięki swojemu dużemu ekranowi wyróżnia się w swojej klasie cenowej. Smartfon pozwala cieszyć się wszystkimi aplikacjami i grami, a także najnowszymi funkcjami systemu Android (edycja Go), takimi jak choćby asystent głosowy Google Assistant Go.

Obudowę wykonano z innowacyjnych materiałów, które w procesie modelowania 3D otrzymały wyjątkową teksturę. Smartfon pozwala cieszyć się wspaniałymi detalami na zdjęciach dzięki tylnemu aparatowi z automatycznym ustawianiem ostrości i przedniej kamerze do selfie wzbogaconą o funkcję "upiększania".

Nokia 210

Nokia 210 to nowy przedstawiciel rodziny telefonów komórkowych Nokia, który oferuje mnóstwo przydatnych funkcjonalności w przystępnej cenie. Telefon umożliwia przeglądanie sieci dzięki oszczędzającej dane przeglądarce Opera Mini, czy też daje możliwość grania całymi godzinami w kultowego "Węża" bez martwienia się o poziom naładowania baterii. Nokia 210 jest najtańszym urządzeniem w ofercie telefonów komórkowych Nokia zapewniającym pełen dostęp do internetu.

Dostępność i ceny:

Smartfon Nokia 9 Pureview jest już dostępny w sprzedaży w kolorze MidnightBlue. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 699 USD.

Nokia 4.2 będzie dostępna od kwietnia w sugerowanej cenie 169 USD za wersję 2/16 i 199 USD za wersję 3/32.

Nokia 3.2 będzie dostępna od maja w sugerowanej cenie 139 USD za wersję 2/16 i 169 USD za wersję 3/32.

Nokia 1 Plus będzie można kupić od połowy marca w sugerowanej cenie 99 USD

Nokia 210 będzie dostępna od marca w sugerowanej cenie 35 USD