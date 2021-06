Czy Google zyska rywala?

Konkurowanie z gigantem nie będzie łatwe

Na liście wyszukiwarek internetowych pojawiła się wczoraj (22.06.2021 r.) nowa pozycja. Brave, twórca popularnej przeglądarki blokującej reklamy, ruszył z wersję beta wyszukiwarki ukierunkowanej na ochronę prywatności użytkowników. Jest to pierwszy krok do stworzenia narzędzia, które mogłoby konkurować z rynkowym tytanem - Google'em.

Brave Search stanie się domyślną wyszukiwarką w przeglądarce Brave jeszcze w tym roku. W początkowej fazie działania wyszukiwarka nie będzie wyświetlać reklam – a to główny sposób, w jaki Google zarabia na wynikach wyszukiwania. W późniejszym etapie szperacz będzie działać dwutorowo: zaoferuje bezpłatne wyszukiwanie z reklamami i płatną opcję bez reklam. W przeciwieństwie do innych nowych wyszukiwarek, które generalnie przepakowują wyniki z Google'a i Binga Microsoftu, Brave buduje niezależny indeks sieci.

Brave prawdopodobnie nie zdetronizuje wyszukiwarki Google w najbliższym czasie. Konkurowanie z koncernem z Mountain View to nie lada wyczyn: według firmy analitycznej StatCounter za ponad 92% wszystkich wyszukiwań odpowiada Google. Jednak gigant jest coraz częściej oskarżony o działania szkodzące konkurencyjności, celowe naruszanie prywatności użytkowników i ma w związtu z yum coraz gorszą prasę. A to stwarza konkurencyjnym produktom dobre warunki do zaistnienia.

fot. Pixabay