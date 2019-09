Czy aplikacje typu deepfake mogą się do czegoś przydać?

Popularność deepfake'ów nie maleje. Jednak oprócz dostarczania rozrywki mogą one też stanowić źródło zagrożenia. Obawy dotyczą między innymi podszywania się cyberprzestępców pod użytkowników korzystających z aplikacji typu deepfake. Podczas międzynarodowego sympozjum na temat przetwarzania obrazu (International Symposium on Visual Computing, ISVC) zaprezentowano system, który w założeniu ma wykorzystywać generatywne sieci współzawodniczące (Generative Adversarial Networks, GAN) do ochrony naszej prywatności, zamiast działać nam na szkodę.

Publikacja dotyczy stosowania „face-swappingu” do ukrywania prawdziwej tożsamości prezentowanej osoby. Nowa metoda ma polegać na tym, że na twarz naniesionych zostanie - przy zastosowaniu algorytmów - ok. półtora miliona wygenerowanych elementów składających się z obrazów innych twarzy. Program ma pomóc w ukryciu detali twarzy osoby, która znajduje się na zdjęciu lub filmie, bez utraty jej faktycznej ekspresji. Metoda ta mogłaby znaleźć zastosowanie między innymi do ochrony świadków. Kod źródłowy do eksperymentowania z tworzeniem filmów, które mają rozwinąć tę technologię, jest ogólnodostępny.

Nie wiadomo, czy zakrywanie twarzy poprzez tworzenie nowej wizualizacji złożonej z elementów twarzy innych, faktycznie podniesie nasz komfort życia. Istnieje w końcu pewne prawdopodobieństwo, że losowo wygenerowane obrazy nałożone w celu zmiany rysów np. przestępcy będą prowokować odbiorcę newsa do szukania w tym „nowym obliczu” twarzy rzeczywistej, niewinnej osoby.

