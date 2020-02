Czy korzystanie z narzędzi VR może poprawić stan psychiczny?

Już wkrótce spełniający te warunki pacjenci oddziału szpitala w Huddinge pod Sztokholmem otrzymają dostęp do narzędzi VR (Virtual Reality), co ma zapoczątkować wykorzystanie tej technologii do poprawy zdrowia psychicznego. Chodzi tu konkretnie o zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do kontaktowania się z pracownikami oraz możliwość uczestnictwa pacjentów w wirtualnych doświadczeniach, które poprawią ich kondycję psychiczną.

Na razie odbył się test pilotażowy, natomiast w najbliższym czasie do drugiego, dłuższego już testu zostanie wytypowanych aż 60 osób. – Przeprowadzimy próbę na dwóch kategoriach osób – starszych i osobach z niepełnosprawnością poznawczą – tłumaczy Annika Sefbom z oddziału opieki społecznej i opieki nad osobami starszymi szpitala w Huddinge.

To nie pierwsze doświadczenia tego rodzaju z wykorzystaniem technologii VR. Już 5-6 lat temu testowano tam grę World of Warcraft pod kątem komunikacji z osobą cierpiącą na zaburzenia autystyczne. – Testy pokazały, że pacjenci ci stali się bardziej ufni i pozwolili naszym pracownikom wejść do swoich domów – komentuje Dana Hagström, szefowa projektu.

Prace nad projektem wystartowały na początku 2019 roku, kiedy gmina poszukiwała firm, które byłyby skłonne udostępnić okulary VR do testów. Później postarano się o środki na sfinansowanie eksperymentu. W małej grupie badawczej udało się bez problemu spersonalizować doświadczenia uczestników, na przykład przenosząc jedną z kobiet na wirtualną farmę, co przypomniało jej czasy dzieciństwa. Tego rodzaju doświadczenia miały ułatwić pracownikom miejscowej pomocy społecznej dotarcie do osób zamkniętych emocjonalnie.



Projekt ma być realizowany przez kolejne trzy lata, a kierownictwo szpitala poszukuje wykwalifikowanych technicznie pracowników, którzy mogą wesprzeć jego rozwój.

