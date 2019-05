Czy maszyny naprawdę mogą przewyższyć ludzką inteligencję?

Powoli i nieuchronnie sztuczna inteligencja wpływa na rozmaite dziedziny naszego życia. Być może zwiększy naszą zasobność, ale również odmieni rynek pracy, przetasuje porządek społeczny. W końcu może odmienić sposób, w jaki postrzegamy miejsce człowieka we wszechświecie.

Wiele systemów sztucznej inteligencji uczy się teraz z doświadczenia i podejmuje działania wykraczające poza zakres tego, do czego zostały pierwotnie zaprogramowane. W związku z tym rodzą one kłopotliwe pytania, na które społeczeństwo musi znaleźć odpowiedź. Czy naszemu osobistemu robotowi należy pozwolić stać za nas w kolejce albo zmusić go do zeznawania przeciwko nam w sądzie? Czy tylko my ponosimy wyłączną odpowiedzialność za wszystkie jego działania? Jeśli załadowanie umysłu do maszyny okaże się możliwe, czy to nadal będziemy my?

W książce "Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć" Jerry Kaplan analizuje złożone problemy dotyczące SI zrozumiałym i nietechnicznym językiem. Na pytania dotyczące najbliższej przyszłości sztucznej inteligencji informatyk i ekspert ds. sztucznej inteligencji próbuje udzielić odpowiedzi. Niektóre mogą zaskakiwać.

W internetowej księgarni PWN książkę można nabyć z 22-procentową zniżką w stosunku do ceny okładkowej.