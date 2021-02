Czy można ładować telefon energią biologiczną?

Ciągle w ruchu

Kiedyś zegarki mechaniczne trzeba było nakręcać. Zegarmistrzowie zrozumieli, że użytkownicy podczas całego dnia wykonują wiele ruchów nadgarstkami – i opracowali koncepcję wykorzystania energii ruchów ręki na naciąg sprężyny. To ciekawa analogia dla wynalazku naukowców z Boulder (stan Kolorado), którzy pracują nad podobnym układem, pozwalającym jednak zasilać... ogniwa.

Człowiek-bateria

Co trzeba zrobić, by ludzkie ciało mogło stać się czymś na wzór baterii biologicznej? Wbrew pozorom jest to prostsze, niż stworzenie odpowiedniej kombinacji zębatek i wahacza. Wystarczy nakładana na palec bransoletka, wykonana z materiału dobrze przewodzącego ciepło. Gdy wykonujemy codzienne czynności, nasz organizm wydziela ciepło, które po zgromadzeniu w takim „pierścionku”, może zostać przekształcone na prąd przez podłączony do zasobnika generator termoelektryczny. Na podobnej zasadzie działają panele słoneczne, z tą różnicą, że w odróżnieniu od wspomnianej bransoletki, nie mają one bezpośredniego kontaktu ze źródłem ciepła.

Ciepło naszego ciała po przetworzeniu może więc teoretycznie zostać zmagazynowane np. w ogniwie, a następnie za pośrednictwem ładowarki przekazane do smartfona. Zdaniem uczestniczących w projekcie badaczy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej uniwersytetu w Boulder, za jakiś czas możliwe będzie wytworzenie w ten sposób na tyle dużych ilości energii elektrycznej, że nie będzie konieczności podłączania telefonu do gniazdka.

Napięcie międzyludzkie

Z nadmiernym optymizmem warto jeszcze się wstrzymać. Obecne możliwości tej technologii to wytworzenie napięcia 1 wolta na każdy centymetr kwadratowy opaski stykającej się ze skórą. Nie jest to porażająca wartość, ale z drugiej strony powinna już wystarczyć do podładowania słuchawek, opaski fitness czy smartwatcha. Naukowcy twierdzą, że już obecna wersja jest na tyle wydajna, że jest w stanie zapewnić ładowanie bez spadków mocy.

Trudno powiedzieć, kiedy wynalazek będzie na tyle rozwinięty, by stał się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Z drugiej strony to kolejna znana głównie z filmów sci-fi rzecz, która jest teoretycznie możliwa do zrealizowania. Warto śledzić, jak rozwinie się ten projekt.

fot. Pixabay