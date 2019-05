Czy program antywirusowy to za mało, aby chronić komputer?

Mali i średni przedsiębiorcy nierzadko marginalizują problem ataków hakerskich, tłumacząc swoje zaniechanie niewielkim budżetem firmy i tym, że jej działalność z pewnością nie zainteresuje złodziei. Taki tok myślenia sprzyja cyberprzestępcom, ponieważ komputer nie jest przed nimi odpowiednio zabezpieczony.

Jak działają hakerzy?

Wielu użytkowników komputerów nadal ogranicza zabezpieczenie swojego sprzętu do instalacji programu antywirusowego. Jednak cyberprzestępczość rozwija się bardzo intensywnie, czego efektem skuteczniejsze omijanie podstawowych zapór. Przykładem tego mogą być metody, za pomocą których kradzione są wrażliwe dane, hasła i loginy. Wysyłanie fałszywych maili rzadko sprawdza się w przypadku przedsiębiorców, których świadomość tego typu zagrożeń jest większa, niż w przypadku przeciętnego użytkownika. Dlatego hakerzy stosują bardziej zaawansowane metody. Jedną z nich jest „podglądanie" tego, co robimy na komputerze, czyli tzw. kradzież wzrokowa. Polega ona na tym, że złodziej, wykorzystując kamerki laptopa, telefonu czy innego urządzenia, widzi, co klikamy, np. logując się do systemu bankowości internetowej. W ten sposób poznają nasz login i hasło, dzięki którym mogą ukraść pieniądze z firmowego konta.

Największym problemem kradzieży wzrokowej jest czas, po którym ofiara orientuje się, że została okradziona. Daje to przewagę złodziejom, co jest szczególnie niebezpieczne w razie ataku typu ransomware. Tzw. oprogramowanie szantażujące blokuje dostęp do komputera, na którym zapisane są wszystkie ważne dane. Żeby haker „oddał" nam naszą własność, trzeba zapłacić okup. Możliwość płacenia m.in. w kryptowalucie sprawia, że złapanie sprawcy jest wyjątkowo trudne. Z kolei powszechność tego typu kradzieży jest bardzo duża. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku ofiarą ransomware padła połowa małych firm w Polsce. Niestety, w przypadku takich ataków zwykły program antywirusowy może nie wystarczyć.

Solidniejsze oprogramowanie

Jak zatem bronić się przed kradzieżą i włamaniami przez system BIOS czy też zainfekowaną witrynę internetową? Na szczęście czasami nie potrzeba skomplikowanych zabezpieczeń lub wykupowania kosztownych systemów ochrony sprzętu. Wiele spośród wymienionych zagrożeń może skutecznie zniwelować sam system operacyjny. Na przykład Windows 10 Pro znacznie poprawił efektywność funkcjonowania ochrony, np. poprzez rozbudowę programu Windows Defender. Zapewnia on lepszą ochronę, nie obciążając zanadto urządzenia, ponieważ wiele elementów działa w chmurze. Nowością jest też ochrona w czasie rzeczywistym, dzięki czemu szybko dowiadujemy się o próbie włamania się do systemu. Z kolei tzw. kontrolowany dostęp do folderów pozwala zabezpieczyć się przed wymuszeniem okupu, gdyż trudniej jest się do niego zalogować. Wykorzystanie odcisku palca lub rozpoznanie twarzy to kolejne z dostępnych opcji ochrony dostępu.

Bezpieczny laptop dla biznesu

Również komputery skierowane dla przedsiębiorców są coraz lepiej zabezpieczane przed atakami hakerskimi. Przykładem może być linia laptopów HP Elite, w których pojawiły się rozwiązania mające uchronić użytkownika przed kradzieżą. Rozwiązania zastosowane przez HP zamykają drogę do naszych danych m.in. poprzez uszczelnienie BIOS-u. Co więcej, w razie włamania system automatycznie przywraca ostatnią stabilną wersję. HP Sure Run to z kolei ochrona aplikacji i procesów, nawet jeżeli ktoś chce je zatrzymać lub przejąć nad nimi kontrolę. W ten sposób haker nie uzyska dostępu do kamerki i nie podejrzy hasła ani loginu do ważnych kont użytkownika. Szybko też możemy przywrócić bezpieczną wersję stanu komputera dzięki HP Sure Recover.

Jaki jest efekt tych metod? Właściciel komputera nie musi już znać się na metodach działania cyberprzestępców, aby móc uchronić swój sprzęt przed włamaniem. Zarówno zabezpieczenia zainstalowane przez producenta laptopa, jak i systemowe środki do walki z hakerami mogą zapewnić nam spokojne korzystanie z komputera - bez obaw, że ktoś patrzy nam przez ramię.