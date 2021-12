Czy warto zainstalować WordPressa na serwerze Cloud VPS?

Jedną z propozycji jest VPS, czyli serwer wirtualny, który stanowi bardzo zrównoważony wybór między hostingiem współdzielonym a serwerem dedykowanym. VPS jest szczególnie przydatny dla programistów, którzy szukają profesjonalnej usługi bez konieczności utrzymywania serwera fizycznego.

Korzystanie z WordPressa może bardzo obciążać dysk. W szczególności spowalniające są wtyczki - przede wszystkim dodatek WooCommerce. W przypadku Cloud VPS wszystkie pliki umieszczane są na szybkich dyskach SSD NVMe – urządzeniach wyposażonych w nowoczesny interfejs komunikacyjny PCI Express oraz obsługujących technologię Non-Volatile Memory Express. Uważa się je za najszybsze rozwiązanie na rynku. Pozwala to na przetwarzanie dużej ilości danych w krótkim czasie, co pozytywnie wpływa na działanie strony internetowej.

Masz problem z wydajnością WordPressa?

Czas ładowania strony jest kluczowy i może decydować o tym, czy użytkownik pozostanie w witrynie. Jeżeli ten czas wzrósł, a na stronie pojawiają się nieprawidłowości (np. wyświetlają się komunikaty błędu 500, 501, 502 itp.), warto znaleźć rozwiązanie problemu. Technologia dyskowa NVMe przyśpiesza ładowanie stron oraz związanych z nimi baz danych.

Elastyczne zarządzanie usługą

Wybierając Cloud VPS, nie ograniczasz możliwości rozwoju Twojego serwisu. W każdej chwili możesz zwiększyć wydajność usługi, nabywając wyższy pakiet. VPS jest aktywowany po około 5 minutach od zakupu. Domyślnie w ramach każdego pakietu zainstalowany jest system CentOS, natomiast dostęp do wirtualnego serwera uzyskasz przez konsolę SSH. Jeżeli jednak nie przepadasz za korzystaniem z terminali i wolisz zarządzać usługami przy użyciu graficznego interfejsu, podczas zamawiania pakietu dobierz dodatek Plesk Panel. Dzięki niemu możesz płynnie administrować swoją usługą i korzystać z wbudowanego narzędzia WordPress Toolkit. Pozwala on zarządzać aktualizacjami i weryfikować instalowane dodatki. Bardzo dużą zaletą jest intuicyjne zarządzanie procesem tworzenia kopii zapasowych oraz instalacji WordPressa czy sklepu internetowego. Dzięki panelowi zainstalujesz CMS-a już po kilku kliknięciach.

Jak nie stracić wartościowych treści?

Decydując się na VPS, możesz dokupić usługę kopii zapasowej Acronis Cyber Protect. Konfiguracja kopii zapasowej zgodnie z Twoimi potrzebami jest zalecana przed każdymi zmianami w CMS-ie. Możesz skorzystać z różnych schematów tworzenia kopii zapasowej: zawsze przyrostowa (jednoplikowa), zawsze pełna, tygodniowa pełna, dzienna przyrostowa, miesięczna pełna, tygodniowa różnicowa lub niestandardowa. W przypadku schematu niestandardowego, samodzielnie określasz harmonogramy pełnych, różnicowych i przyrostowych kopii.

Cloud VPS czy hosting – co się bardziej opłaca?

Przed podjęciem decyzji o określonej usłudze dobrze jest zwrócić uwagę na jej całkowity koszt. Możesz go oszacować, sprawdzając ceny dodatków, których potrzebujesz do zarządzania WordPressem, a także weryfikując możliwości korzystania z nich na wirtualnym serwerze. Pamiętaj – czas to pieniądz, dlatego zarządzanie usługą musi być proste i komfortowe.

Dla jakich produktów Cloud VPS będzie odpowiedni?

Zarządzasz serwisami, które zajmują się analizą lub przetwarzaniem danych? Uruchamiasz sklepy internetowe? Cloud VPS spełni Twoje oczekiwania, między innymi dzięki wielu opcjom konfiguracji. Pakiet możesz zmienić w każdej chwili w panelu klienta, dzięki czemu nie zaskoczy Cię wzmożony ruch na Twojej stronie. Cloud VPS jest skalowalny i elastyczny – został zaprojektowany z myślą o szybkości i wydajności.