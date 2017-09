DGM T-1022QI - 10-calowy tablet

Tablet T-1022QI wyposażono w procesor Dual Core o częstotliwości 1.2 GHz oraz szybką pamięci RAM o pojemności 1 GB. Dysk flash o pojemności 8 GB zapewnia dostęp do danych, a jego rozmiar można łatwo zwiększyć poprzez użycie karty micro SD o pojemności nawet do 32 GB. Dzięki temu można wgrać do niego pliki z aparatu fotograficznego, kamery, laptopa czy nawigacji.

Wmontowane kamery: przednia 0,3 MPix oraz tylna 2,0 MPix umożliwiają prowadzenie wideorozmów poprzez komunikatory internetowe. Tablet posiada wbudowaną baterię 4000 mAh, która pozwala na wielogodzinną pracę bez konieczności dodatkowego ładowania.

Urządzenie ma zainstalowany system Android w wersji 5.1

Tablet daje użytkownikowi praktyczne możliwości: może korzystać z bezprzewodowego internetu zawsze wtedy, gdy jest w zasięgu sieci WiFi. Ponadto za łączność odpowiada też moduł Bluetooth. Tablet posiada wzmacniacz stereo i wbudowany mikrofon. Użytkownik ma dostęp do wejścia micro USB oraz gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

Tablet dostępny jest w sklepach Auchan w cenie 369 zł.