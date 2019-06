DOOGEE S90 - odporny na uszkodzenia smartfon

Do stworzenia modelu S90 firma DOOGEE wykorzystała szeroko stosowany w przemyśle lotnicznym stop tytanu. Miękkie, kauczukowe rogi i antypoślizgowa osłona wzorowana na skórze krokodyla zapewniają dodatkową ochronę. Wodoodporne głośniki, odbiornik i moduł kontaktowy pozwolą S90 przetrwać do dwóch tygodni pod wodą na głębokości 1,5 m. Ponadto telefon posiada certyfikat IP68 i IP69K, co oznacza że może wytrzymać czyszczenie strumieniem pary pod wysokim ciśnieniem, gdyby zaistniała taka potrzeba. DOOGEE S90 spełnia również amerykańską normą wojskową MIL-STD-810G co zapewnia między innymi odporność sprzętu na wysokie i niskie temperatury.

Do S90 można podłączyć zewnętrzne moduły, które płynnie integrują się z tylnym panelem smartfonu, np. moduł walkie talkie. Dzięki szerokiemu zakresowi 400-480 MHz, dużemu zasięgowi i wysokiej wydajności, S90 jest nie tylko wytrzymałym smartfonem, ale także funkcjonalnym radiotelefonem. Dostępny jest również moduł powerbank, który dodaje do baterii pojemność 5000 mAh, co w sumie daje urządzeniu łączną pojemność akumulatora 10 050 mAh. Ciekawym rozwiązaniem jest moduł kamery noktowizyjnej, wyposażony w szerokokątny obiektyw SONY 131°. Dodatkowo w celu poprawy obrazu zastosowano dwunastokrotne wzmocnienie światłoczułości.

DOOGEE S90 jest wyposażony w procesor MediaTek Helio P60, 6 GB pamięci RAM, rozszerzalną pamięć 128 GB, podwójną kartę SIM, system Android 8.1 Oreo, kamerę tylną z dwoma obiektywami o rozdzielczości 16 MP + 8MP i AI, kamerę przednią o rozdzielczości 8 MP i 6.18- calowy wyświetlacz IPS FHD +. W S90 zamontowano ponadto szkło Corning Gorilla czwartej generacji i ultracienki wyświetlacz technologii In-Cell. W smartfonie znajdziemy również dedykowany przycisk aparatu, możliwy do spersonalizowania klawisz skrótu, czujnik odcisków palców, barometr i funkcję pozwalającą odblokować telefon za pomocą skanu twarzy.

Podstawowa wersja DOOGEE S90 jest dostępna w sklepach w cenie 1799,99 zł.

Za wersję z dedykowanym powerbankiem zapłacimy 1899,99 zł.

Kompletny zestaw z powerbankiem, walkie-talkie i kamerą noktowizyjną jest dostępny na polskim rynku za 2299,99 zł.